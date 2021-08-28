Принцип «песочницы»: что изменится с 1 сентября для россиян, желающих посетить Таиланд

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Власти Таиланда официально одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». С 1 сентября привитым ею иностранным туристам, прилетающим на Пхукет и Самуи, не потребуется проходить 14-дневный карантин, о чем сообщило российское консульство. Однако говорить о полноценном открытии страны для отдыха пока преждевременно. Формальностей придется соблюсти еще много даже вакцинированным туристам. В чем именно они будут заключаться, разобрался корреспондент «Вечерней Москвы».

Суровые условия въезда

Как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, сейчас на островах Пхукет и Самуи действуют программы «Песочница» и «Самуи плюс». Они предусматривают возможность отдохнуть на территории этих регионов вакцинированным туристам без выезда за пределы провинций в течение первых семи дней.

За это время придется сдать два ПЦР-теста — один по прилете и провести день без выхода из отеля (на Самуи — три), а второй — по истечении семи дней пребывания, чтобы съездить в другие регионы страны. А до это придется сдать один ПЦР-тест даже вакцинированным туристам за 72 часа до прибытия в Таиланд.

А если человек захочет побыть в Таиланде две недели и более, нужно сдать четвертый ПЦР-тест. Кроме того, потребуется заполнить специальное разрешение на въезд в страну и оформить страховку, покрывающую лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая ковид, и установить приложение для отслеживания контактов, сообщил вице-президент АТОР.

Останавливаться туристам можно будет только в отелях, сертифицированных по стандартам SHA Plus на Пхукете, то есть принимающих меры по профилактике и борьбе с COVID-19, и категории ALQ на Самуи. Это несколько сотен гостиниц.

Юго-Восточная Азия — самое недоступное направление для отдыха

Несмотря на остающиеся строгие меры, по словам Дмитрия Горина, с одобрением «Спутника V» отдых в Таиланде становится возможным.

— Если раньше мы должны были проходить 14-дневный карантин в Таиланде в отеле, то сейчас вакцинированные туристы не проходят его. Карантин и является останавливающим фактором, не дающим возможность запланировать поездки. Таким образом, страна с 1 сентября приоткрывается для путешественников из России. Но говорить о том, когда они смогут туда прилететь, пока сложно. Эти решения принимает оперативный штаб. Ведь для того, чтобы даже вакцинированные туристы смогли поехать отдыхать, нужны чартерные или регулярные рейсы, — пояснил эксперт.

Представитель туристической отрасли напомнил, что сейчас Юго-Восточная Азия в целом является самым недоступным направлением для отдыха. Ни Вьетнам, ни Индонезия, ни Индия свои границы не открывают пока для россиян в отличие от европейских, африканских стран или стран Карибского бассейна. До пандемии тот же Таиланд посещало в год около полутора миллионов туристов. Туда не нужна виза. Разумеется, в условиях карантинных ограничений отдыхающих стало многократно меньше.

Сейчас в Таиланд летают только грузопассажирские рейсы, уточнил эксперт. Но на Пхукет можно прилететь с пересадкой в Дохе, например. Так что пока текущие решения правительства Таиланда открывают новые возможности не столько для туристов, сколько для тех, кто привык на территории страны зимовать, работая удаленно.

Регистрация вакцины дала определенность

Со временем в условиях новой коронавирусной реальности Таиланд, уверен Дмитрий Горин, останется популярным направлением, даже если для путешествия туда потребуются какие-то документы.

— Туризм в новых реалиях долгие годы будет связан с ПЦР, с вакцинами и анкетами, разрешениями. Есть страны, где вообще не нужно предъявлять. Но, увы, по каким-то направлениям без дополнительных документов мы долгое время еще не сможем путешествовать. При этом появляются новые возможности и новые определенности. Регистрация Таиландом российской вакцины дала их нам, — отметил специалист.

В то же время Дмитрий Горин констатировал, что не у всех есть возможность по медицинским показаниям вакцинироваться. И у туристов должна быть обязательно альтернатива сертификату вакцинации — либо результат теста на антитела, свидетельствующий о перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест, заключил спикер.