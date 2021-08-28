Принцип «песочницы»: что изменится с 1 сентября для россиян, желающих посетить Таиланд
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Власти Таиланда официально одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». С 1 сентября привитым ею иностранным туристам, прилетающим на Пхукет и Самуи, не потребуется проходить 14-дневный карантин, о чем сообщило российское консульство. Однако говорить о полноценном открытии страны для отдыха пока преждевременно. Формальностей придется соблюсти еще много даже вакцинированным туристам. В чем именно они будут заключаться, разобрался корреспондент «Вечерней Москвы».
Суровые условия въезда
Как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, сейчас на островах Пхукет и Самуи действуют программы «Песочница» и «Самуи плюс». Они предусматривают возможность отдохнуть на территории этих регионов вакцинированным туристам без выезда за пределы провинций в течение первых семи дней.
За это время придется сдать два ПЦР-теста — один по прилете и провести день без выхода из отеля (на Самуи — три), а второй — по истечении семи дней пребывания, чтобы съездить в другие регионы страны. А до это придется сдать один ПЦР-тест даже вакцинированным туристам за 72 часа до прибытия в Таиланд.
А если человек захочет побыть в Таиланде две недели и более, нужно сдать четвертый ПЦР-тест. Кроме того, потребуется заполнить специальное разрешение на въезд в страну и оформить страховку, покрывающую лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая ковид, и установить приложение для отслеживания контактов, сообщил вице-президент АТОР.
Останавливаться туристам можно будет только в отелях, сертифицированных по стандартам SHA Plus на Пхукете, то есть принимающих меры по профилактике и борьбе с COVID-19, и категории ALQ на Самуи. Это несколько сотен гостиниц.
Юго-Восточная Азия — самое недоступное направление для отдыха
Несмотря на остающиеся строгие меры, по словам Дмитрия Горина, с одобрением «Спутника V» отдых в Таиланде становится возможным.
— Если раньше мы должны были проходить 14-дневный карантин в Таиланде в отеле, то сейчас вакцинированные туристы не проходят его. Карантин и является останавливающим фактором, не дающим возможность запланировать поездки. Таким образом, страна с 1 сентября приоткрывается для путешественников из России. Но говорить о том, когда они смогут туда прилететь, пока сложно. Эти решения принимает оперативный штаб. Ведь для того, чтобы даже вакцинированные туристы смогли поехать отдыхать, нужны чартерные или регулярные рейсы, — пояснил эксперт.
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Представитель туристической отрасли напомнил, что сейчас Юго-Восточная Азия в целом является самым недоступным направлением для отдыха. Ни Вьетнам, ни Индонезия, ни Индия свои границы не открывают пока для россиян в отличие от европейских, африканских стран или стран Карибского бассейна. До пандемии тот же Таиланд посещало в год около полутора миллионов туристов. Туда не нужна виза. Разумеется, в условиях карантинных ограничений отдыхающих стало многократно меньше.
Сейчас в Таиланд летают только грузопассажирские рейсы, уточнил эксперт. Но на Пхукет можно прилететь с пересадкой в Дохе, например. Так что пока текущие решения правительства Таиланда открывают новые возможности не столько для туристов, сколько для тех, кто привык на территории страны зимовать, работая удаленно.
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Регистрация вакцины дала определенность
Со временем в условиях новой коронавирусной реальности Таиланд, уверен Дмитрий Горин, останется популярным направлением, даже если для путешествия туда потребуются какие-то документы.
— Туризм в новых реалиях долгие годы будет связан с ПЦР, с вакцинами и анкетами, разрешениями. Есть страны, где вообще не нужно предъявлять. Но, увы, по каким-то направлениям без дополнительных документов мы долгое время еще не сможем путешествовать. При этом появляются новые возможности и новые определенности. Регистрация Таиландом российской вакцины дала их нам, — отметил специалист.
В то же время Дмитрий Горин констатировал, что не у всех есть возможность по медицинским показаниям вакцинироваться. И у туристов должна быть обязательно альтернатива сертификату вакцинации — либо результат теста на антитела, свидетельствующий о перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест, заключил спикер.