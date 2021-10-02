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«Именно такой будет развязка»: как Саакашвили сможет избежать тюрьмы

Рафаэль Залян

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«Именно такой будет развязка»: как Саакашвили сможет избежать тюрьмы
Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, задержанному в Тбилиси, не стоит рассчитывать на помилование. Единственный шанс для политика оказаться на свободе — помощь американских властей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

О задержании Саакашвили 1 октября объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По предварительным данным, политика направили в тюрьму в городе Рустави рядом с Тбилиси. Детали случившегося не раскрываются. Грузинские силовики сообщили, что операция прошла на высшем уровне, они располагали информацией о маршруте передвижения Саакашвили в направлении Грузии с Украины. Сам экс-президент заявлял ранее о планах прибыть в страну 2 октября, в день выборов в парламент.

Саакашвили является фигурантом двух уголовных дел: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также он фигурирует в уголовных делах о растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры.

Политолог Гвритишвили напомнил, что решение о помиловании — это «исключительно распоряжение президента».

— А она (президент Грузии Саломе Зурабишвили — прим. «ВМ») четко высказала свою отрицательную позицию относительно возможности выпустить его на волю. Свободы ему пока не видать, этого не будет, — уверен политолог.

Открытым остается вопрос о том, смогут ли США поспособствовать смягчению тюремного срока экс-президента Саакашвили. По словам Гвритишвили, у политика очень много связей среди американских конгрессменов, особенно демократов.

— Учитывая тот факт, что сегодня Грузия экономически все еще зависит от Вашингтона, это может сыграть решающую роль в судьбе Саакашвили. США смогут просто надавить на нынешнего президента, и решение не только освободить задержанного политика, но и выпустить его из страны, будет принято незамедлительно. Как мне кажется, именно такой будет развязка, — сказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что у Саакашвили имеется поддержка в том числе среди представителей европейского и украинского политического истеблишмента.

— Но видите, как все случилось? Несмотря на то что Украина должна оказывать всяческую политическую и юридическую помощь своим гражданам, а Саакашвили является таковым, его, наоборот, сдали силовым ведомствам Грузии. Позже грузинское руководство даже поблагодарило украинцев за помощь в задержании экс-президента. То есть это была своего рода спецоперация, в которой обе стороны приняли участие. Спецслужбы просто известили своих грузинских коллег о том, как будет пролегать путь на родину. Принимающая сторона позволила политику доехать до Тбилиси и не стала брать сразу при пересечении границы, — пояснил политолог.

Причина, по которой Саакашвили решил демонстративно вернуться в родную страну, кроется в желании «проявить революционный дух».

— Он прекрасно знал, что его арестуют. Просто для Саакашвили как для политика очень важно оставаться в истории, создавая громкие информационные поводы. Кроме того, он надеялся на то, что у него до сих пор большая поддержка среди грузин и он сможет своим присутствием повлиять на ход муниципальных выборов, в которых принимает участие в том числе и его партия «Единое национальное движение», — пояснил собеседник «ВМ».

Еще одной причиной возвращения в Тбилиси, как объяснил Гвритишвили, стало желание устроить «очередную бархатную революцию».

— Он хотел собрать 3 октября на столичной площади 100 тысяч человек, чтобы устроить революцию, но теперь мы понимаем, что этого не случится, — заключил эксперт.

Тем временем в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинская сторона «должна забрать» своего гражданина. Сейчас Киев «ожидает понятного ответа от органов Грузии» и будет принимать решение после консультаций на уровне глав МИД.

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