Призрак Донбасса гуляет по Украине

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Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой Народных республик, что позволяет принудить к миру Украину, которая предельно ужесточила обстрелы мирных городов и сел Донбасса. Признание ДНР и ЛНР — важнейшее событие не только в жизни их граждан, но и в мировой политике. Было ли признание неизбежным и каковы последствия?

Последнее сообщение информационных агентств перед началом трансляции заседания Совета безопасности РФ было посвящено событиям на МКС, где рука-манипулятор захватила спутник Cygnus (Лебедь) и прижала его к комплексу. Может быть, от нервного напряжения мне представилось, что похожим образом американская рука-манипулятор пленяет Украину и засовывает ее внутрь военных структур НАТО.

Случайное совпадение или нет, но факт в том, неуклонное сближение Украины и НАТО — один из главных аргументов в решении Совбеза. Каждый день на Украину прибывает до десятка рейсов с оружием. Открыто несколько миссий, где инструкторы из стран НАТО натаскивают военнослужащих Украины. На Мюнхенской конференции президент Зеленский заявил, что собирается отказаться от статуса безъядерной державы и рассмотрит возможность создания атомной бомбы, благо месторождение урана на ее территории. Кто в этом случае возьмёт на себя роль Лаврентия Берии, непонятно, сам Зеленский явно не потянет.

Сколько бы ни говорили западные политики, что в ближайшее время в НАТО Украину не возьмут, ход событий заставляет усомниться в заверениях. К тому же цена устных обещаний могла ввести в заблуждение Горбачева и Ельцина, которые ходили в обнимку с западными лидерами и позволили закадычным друзьям подвести эшелоны НАТО впритык к нашим границам. Теперь Россия сняла розовые очки и словам не верит, а никаких письменных гарантий США подписывать не желают. «По бороде — апостол, по зубам — собака», — приходит на память присказка, когда слушаешь речи о миролюбии НАТО.

Вы задумывались о том, что объединяет людей? Мне кажется, прочнее всего — общее прошлое и общий взгляд на будущее. Это наблюдение справедливо и в отношении народов. Понимание истории у Донбасса и у Украины, которая переметнулась к радикальному национализму с воспеванием Мазепы, Петлюры и Бандеры принципиально разное. Представления о будущем не пересекаются ни в одной точке. Донбасс ориентируется на русский мир. Украина желает припасть к теплым сосцам западной демократии, не понимая при этом, что ее цинично используют для конкуренции и ослабления русского мира.

Фото: glava-lnr.info

Если нет ничего общего ни в прошлом, ни в будущем, зачем жить вместе? Уверен, прощание Украины с Донбассом — благо для всех. Донбасс наконец сможет жить согласно своим ценностям и получит возможность говорить на родном языке. Кстати, все документы о признании республик и договоры о сотрудничестве написаны на двух языках, чего не может позволить себе играющая в фальшивую демократию Украина.

Украине тоже лучше, потому что Донбасс был ей не нужен, о чем говорили многие политики в Киеве. Наконец можно забыть о Минских соглашениях, которые лютой ненавистью ненавидел президент Зеленский. Под соусом потери территорий и военной угрозы можно испросить у Запада новые кредиты, поскольку сама заработать Украина, сколько ни пыжится, никак не может. Не исключено, на волне национализма Зеленский сможет еще раз стать президентом.

Но и Западу лучше. Можно не разбрасываться на бесконечные визиты в Киев и в Москву и заняться насущными делами, которых дома у каждого лидера невпроворот. Что касается санкций против России, Запад может не сдерживать позывы, больно было смотреть, как русофобы всех мастей подпрыгивают в нетерпении на одной ножке. Теперь есть повод наказать своевольную Россию и испытать облегчение. Россия к санкциям привыкла, выдюжит и на этот раз.

Лучше и России. Потому что русским невыносимо смотреть, как унижают русских людей. Мы долго терпели, потому что считали, что украинцы в своей ненависти к русским впали в умопомрачение, от которого избавятся. Не избавились, амок становился все сильнее. Вы помните, в СССР мы не отличали украинцев от самих себя. Мы знали о грузинах, узбеках, татарах, даже о евреях. Почему украинцы не выделялись? Почему молчали? Честно скажем — не было разницы. А теперь националисты под девизом Збигнева Бжезинского расчленили семью и оторвали Украину от России. Цель — сделать Россию слабее, а каково будет Украине — без разницы. Плохое легко пристает к человеку, слабая у нас природа.

Если мы вспомнили западных политологов, то в момент распада СССР многие предрекали дальнейший раскол России. Просчитались. Но почему никто не говорил, что распад возможен и в других государствах, возникших на осколках бывшего СССР? Следствие глупого, наотмашь национального разделения границ, которым занимались большевики. Грузия, Молдавия, Азербайджан — всех конфликтов не перечислишь.

Но горше всех пострадала Украина, которую щедро одаривали никогда не принадлежавшими ей территориями поочередно Ленин, Сталин и Хрущев. Еще в 2013 году, до трагедии на Майдане я писал в «Вечерней Москве» о судьбе Донецко-Криворожской Советской республики, которую возглавили Артем Сергеев и будущий маршал Клим Ворошилов. Республика, в отличие от Украины, героически отбивалась от немцев и объявила себя автономией в составе РСФСР. Однако Ленин хотел разбавить аграрную Украину донецким пролетариатом и легким щелчком перекинул Донецк соседям.

Для понимания ползучего национализма, который поддерживался в эпоху СССР, надо сказать, что в Донецке и в Харькове русских в 1920 году было 60 процентов. Евреи составляли 20 процентов, а украинцев было 10 процентов. Найти грамотных украинцев для занятия должностей в связи с национальной разнарядкой было проблемой. Русским на Украине стало тяжелее, чем в Средней Азии.

Фото: glava-lnr.info

Новоиспеченный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему смешно слышать о геноциде в отношении русских на Украине и в Донбассе. Этому заявлению можно верить. Ибо кто, как не немцы лучше всех разбираются в геноциде? Только в конце 2021 года в Канаде преставился престарелый эсесовец Гельмут Оберлендер, который служил в зондеркоманде на Украине и отличился в Ейске при умерщвлении в газовой камере 214 детей-инвалидов, действовали немцам на нервы. Дело об экстрадиции кавалера «Железного креста» Оберлендера длилось 25 лет, он вилял в показаниях и выдавал себя то за повара, то за переводчика. Нигде в мире не было так много поваров и переводчиков, как в войсках СС...

Поражаюсь выдержке президента РФ, когда он не поставил на место коллегу канцлера после эскапады о геноциде. Но после Совбеза Путин напомнил о трагедии в Одессе, где были сожжены 50 участников демонстрации, и обещал покарать поименно всех спокойно гуляющих по Украине палачей из украинской зондеркоманды. Чтобы герр Шольц больше не смеялся.

Признание Донбасса, где будут спасены русские люди, — важное послание для других государств на постсоветских пространствах, где разного пошиба «языковые патрули» унижают русских людей. В речь президента вернулось слово «Новороссия», которое было популярно после Крымской весны, а затем исчезло из политического лексикона. Мы знаем, какие надежды питали русские люди в Новороссии и как их травил режим националистов. Вечно это длиться не может. Не исключено, Донбасс подтолкнет скроенную большевиками Украину к распаду на части согласно исторической традиции. И это облегчит участь граждан и выведет Украину, прошедшую в рекордные сроки путь от самой богатой республики СССР до самой бедной страны Европы, из бесконечного самоубийственного пике.

После признания Донбасса защитников у Украины на Западе оказалось больше, чем любовников у гоголевской Солохи. С умным видом ссылаются на международное право. Все-таки объясните, почему независимость Косово, Восточного Тимора, Южного Судана, Эритреи, Черногории признавать можно, а независимость Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Курдистана, сербов в Боснии и русского Донбасса признавать нельзя? По боку Декларацию ООН и право наций на самоопределение? Может быть, все дело в том, Южный Судан смотрит в рот Западу, а Южная Осетия питается ценностями иного свойства? Тогда не надо твердить о законе и о праве.

Страшный повелитель варваров Аттила говорил, что убийство во благо своего народа оправданно и справедливо. Сказал, как в камне отлил. Казалось, гуманисты перевели человечество на иной путь. Но Украина, которая древнее Древнего Рима, вернулась во времена гуннов, а ее покровители поощряют истребление братьев-славян.

Варвары на пороге? А Россия — последний европеец на континенте?