В МВД назвали самые частые преступления, совершаемые в новогодние каникулы в Москве

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Новогодние каникулы — это не только время отдыха и подарков. По статистике в это время происходит всплеск преступности, и, чтобы москвичи знали, в каких сферах чаще всего орудуют нарушители, МВД составило своеобразный рейтинг. О том, чего стоит опасаться в новогодние каникулы и как обезопасить себя и своих близких, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

За неделю — как за год

По словам пресс-службы ГУ МВД по Москве, в прошлом году за девять дней новогодних каникул в столице было зарегистрировано 2152 преступления. Для сравнения: почти столько же нарушений было совершено в Зеленограде за 10 месяцев 2022 года.

При этом в ведомстве отмечают, что общий уровень преступности в столице неуклонно снижается.

Карманники

Самыми частыми преступлениями с 31 декабря 2021 по 8 января 2022 стали кражи — 1149 случаев. Это и не удивительно, так как, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД столицы Владимира Васенина, кражи составляют примерно половину преступлений из совершаемых в столице. Их, по статистике, набирается 41 процент от общего числа правонарушений.

В это число попадают карманные кражи, которые также являются достаточно распространенным видом преступлений. Чтобы уберечь граждан от незавидной участи, заместитель начальника 6-го отдела УУР столичного ГУ МВД России Вячеслав Отраднов рассказал о том, как не стать жертвой воров на улице и в общественном транспорте.

Так, Отраднов посоветовал все дорогое прятать как можно ближе к телу, во внутренний карман куртки или в потайное отделение рюкзака.

«Давайте помогу»

На втором месте преступного рейтинга — мошенничество. По данным МВД, за девять дней в прошлом году 387 аферистов обманули москвичей. Стоит помнить о том, что не всегда с добрыми намерениями и с праздничным настроением к вам подходят хорошие люди. Так, в конце осени полиция задержала «доброго самаритянина», который крал деньги у бабушек. Мужчина помогал пенсионеркам донести сумки до квартиры, после чего хватал ценные вещи и деньги и убегал.

Но аферисты орудуют не только на улицах. Также распространены в столице телефонные мошенничества. Чаще всего от них страдают пенсионеры и одинокие граждане. Расследовать такие преступления очень трудно, а урон от действий преступников может быть весьма существенным. Однако есть способ противостоять злоумышленникам. Старший прокурор Татьяна Максименко рассказала, после каких слов можно сразу бросать трубку.

Запрещенка

Третью строчку «криминального топа» заняли преступления, связанные с продажей и покупкой наркотиков. По словам Владимира Васенина, за первые 11 месяцев 2022 года в столице от передозировки наркотиков умерло более 400 человек.

Также в таком состоянии человек способен причинить вред не только себе, но и окружающим. Например, водитель автомобиля, который насмерть сбил мать с ребенком на улице Свободы в Москве, потерял контроль над ситуацией именно из-за наркотиков. Автоледи вылетела на тротуар и сбила женщину с детьми.

Грабежи

На четвертом месте среди распространенности преступлений в новогоднюю неделю 2022 года оказались грабежи. С 31 декабря 2021 по 8 января 2022 было зарегистрировано 28 преступлений. При этом количество подобных правонарушений сокращается из года в год. Так, по словам Людмилы Нефедовой, за девять месяцев 2012 года в столице было совершено девять тысяч грабежей, тогда как в 2022 году за тот же период — всего 1241 случай.

При этом, по данным официального представителя МВД Ирины Волк, раскрываемость преступлений в отношении личности в столице в некоторых случаях приближается к 100 процентам. Например, грабители отвечают по закону за свои деяния в 83 процентах случаев.

Пьяные ссоры

Замкнули пятерку преступления, которые классифицируют как «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В течение прошлых новогодних праздников таких правонарушений зафиксировано 17.

Так, в конце 2022 года пьяный мужчина поссорился с собственным сыном и, потеряв над собой контроль, схватился за нож.