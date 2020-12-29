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Моряк-подводник оценил шансы найти пропавших рыбаков «Онеги»
Фото: youtube.com/NewsBar

Моряк-подводник оценил шансы найти пропавших рыбаков «Онеги»

Камран Гасанов

Происшествия

У экстренных служб есть все шансы найти тела 17 пропавших членов экипажа траулера «Онега», которые, скорее всего, находятся внутри судна. Об этом «Вечерней Москве» заявил руководитель клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что пропавшие в Баренцевом море рыбаки могут находиться на глубине до 130 метров.

По словам Курдина, глубина «достаточно небольшая», и погибших можно не без труда извлечь из воды.

— Профессиональные водолазы-глубоководники, которые есть у нас в ВМС, могут решить эту задачу. Тем более они имеют опыт после катастрофы атомной подводной лодки «Курск». Все будет зависеть от принятия решения, — сказал собеседник «ВМ».

При этом, по мнению Курдина, операцию лучше перенести на теплое время года, ибо зимой в Баренцевом море постоянные штормы.

— Подготовка к спасательной операции по извлечению из воды тел членов экипажа подлодки «Курск» шла около двух месяцев, сама операция — месяц. Здесь ситуации разные. Проводить операцию в условиях осенне-зимнего периода, когда Баренцево море постоянно штормит, опасно. Я не думаю, что кто-то будет рисковать жизнями водолазов. Думаю, скорее эту операцию разумно проводить в летние месяцы, в более спокойной воде. Эта операция, мягко говоря, очень дорогостоящая, — добавил эксперт.

Напомним, рыболовецкое судно «Онега» затонуло 28 декабря. Причиной катастрофы, предположительно, считается обледенение. На борту судна находились 19 человек, двое спасены. О судьбе остальных пока неизвестно.

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