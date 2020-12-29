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Пропавшие в Баренцевом море рыбаки могут находиться на борту затонувшей «Онеги»
Фото: youtube.com/NewsBar

Пропавшие в Баренцевом море рыбаки могут находиться на борту затонувшей «Онеги»

Виктория Родимкина

Происшествия

Пропавшие в Баренцевом море рыбаки могут быть на борту затонувшего судна «Онега», которое находится на глубине 130 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы во вторник, 29 декабря.

Отмечается, что к месту происшествия планируется доставить глубоководный аппарат, который сможет работать на глубине до 350 метров.

— Затонувшее судно находится на глубине 130 метров. Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне, — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, глубоководный подводный аппарат прибудет к месту случившегося утром 31 декабря.

Напомним, утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, идут поиски остальных 17. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами до четырех метров в высоту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море. В Мурманской области объявили день траура.

Ранее по теме:

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Росрыболовство назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море

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