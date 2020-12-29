День траура объявили в Мурманской области по погибшим на «Онеге» морякам

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День траура объявлен в Мурманской области по рыбакам, погибшим после затопления судна «Онега». Об этом сообщил сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во вторник, 29 декабря.

— Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе — день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой, — отметил губернатор.

Он сообщил, что соболезнования близким погибших уже высказали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Кирилл. Андрей Чибис также принес соболезнования родственникам утонувших рыбаков.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, идут поиски остальных 17. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами до четырех метров в высоту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море.

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