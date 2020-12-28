Затонувшее судно «Онега» перед выходом в рейс проверяли норвежские службы

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Затонувшее судно «Онега» в свой последний рейс отправилось из норвежского порта Киркенес. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в порту судно проверили норвежские службы.

— Исходя из той ситуации, которая есть на сегодняшний день, замечаний, препятствующих выходу в море, не было, — заявил Чибис.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, идут поиски остальных 17. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами до четырех метров в высоту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море.

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