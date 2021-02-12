«Землетрясение или война»: очевидцы рассказали о взрыве во Владикавказе

Фото: МЧС РФ

Во Владикавказе произошел мощный взрыв в торговом комплексе на улице Гагкаева. Двухэтажное здание с офисами и магазинами превратилось в руины, пострадал один человек. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами происшествия, а также узнала у эксперта, что могло спровоцировать взрыв.

Согласно информации экстренных служб, взрыв прогремел в 07:30, когда никого из работников не было. На видео, которое появилось в Сети, видно, что ударная волна затронула некоторые соседние строения, а в близлежащих многоэтажках повыбивало стекла. В результате инцидента пострадал один человек — охранник заведения. Мужчина самостоятельно выбрался из-под завалов. Медики его осмотрели и оказали необходимую помощь.

Одной из основных причин взрыва в местном МЧС называют утечку бытового газа, поскольку внутри заведения стояла автономная котельная. Однако спасатели рассматривают и иные версии. Следственный комитет начал проверку после случившегося.

Сразу после взрыва на место оперативно прибыли экстренные службы. Как уточнили в региональном МЧС, в разборе завалов задействованы порядка 120 спасателей и 25 единиц техники. В разрушенном здании находилось несколько офисов и сетевые магазины.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

По словам местной жительницы Зауры Калаевой, чей дом расположен рядом с разрушенным торговым комплексом, она никогда в своей жизни не слышала таких мощных хлопков:

— Я в этот момент была на кухне, заваривала чай. Потом начались трясти стены и прогремел взрыв такой мощности, словно небо на землю упало. Я подошла к окну и увидела густой черный дым. Сердце от страха выскакивало наружу. Подумала, что землетрясение началось или война. Когда дымка осела немного, то мы все с соседями повыскакивали на балконы и обнаружили, что здание супермаркета развалилось, как карточный домик.

Собеседница «ВМ» отметила, что она и ее жилище не пострадали от осколков. А вот другим жильцам повезло меньше.

Окна квартиры Чермена Закуева выходят прямо на разрушенное здание. Мужчина рассказал, что в результате ударной волны стекла «вылетели со скоростью света»:

— У нас как раз все перед глазами произошло. В момент взрыва я увидел, как осколки стекла буквально выстрелили во внутрь комнаты. Хорошо, что все обошлось небольшим испугом и разбитыми окнами. Если бы в этот момент там были дети, они бы погибли. Потом мы видели огонь, все здание торгового центра было охвачено пламенем. В воздухе пахло гарью и летали остатки различных предметов.

Собеседник «ВМ» добавил, что часто посещал этот торговый комплекс и благодарит судьбу, что обошлось без жертв.

Фото: МЧС России

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать взрыв газа.

Как подтвердил «Вечерней Москве» специалист газовой службы Владислав Яковлев, подобные инциденты происходят при неисправности газового оборудования:

— Причины взрыва, конечно, могли быть разные. Например, газ в автономной котельной, которая там была, мог не полностью сгорать из-за неправильно установленных жиклеров. Так часто, кстати, бывает. Неотрегулированная подача воздуха в оборудовании или проскакивание пламени внутрь горелки, проблемы с дымососом или вентилятором — все это тоже могло привести к взрыву.

Также, по словам Яковлева, в устройстве мог быть заблокирован датчик работы вентилятора, что провоцирует неполное сгорание газа и, как следствие, его утечку.

Взрыв же возникает из-за высвобождения газовоздушной смеси, вследствие чего «воздушная ударная волна оставляет осколочные поля, возникающие от летящих обломков объектов».

— Как раз поражающие факторы взрыва приводят к повреждению здания или к его полному разрушению, — уточнил Яковлев.

Вторичными последствиями эксперт назвал поражение соседних объектов обломками, возникновение пожаров, выброс в воздух ядовитых веществ, которые негативно влияют на экологию.

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