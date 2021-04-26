Влиятельные люди и актерская тусовка. Что известно о драке Паля с экс-хоккеистом ЦСКА

Фото: Youtube/вДудь

Бывший хоккеист Кевин Антипов обвинил актера Александра Паля и двух его знакомых в жестоком избиении, произошедшем в Москве 23 апреля. Пока спортсмен оправляется от тяжелых травм в больнице, Паль и приятели отказываются давать показания в полиции и не признают вину. Между тем по факту драки было заведено уголовное дело. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о происшествии, а также узнала, может ли уголовное дело обернуться реальным сроком для артиста и его товарищей.

Хронология конфликта

В воскресенье вечером, 25 апреля, СМИ узнали о конфликте между актером Александром Палем, его друзьями и экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА Кевином Антиповым. По предварительным данным, 23 апреля артист и двое его приятелей напали на спортсмена в Малом Левшинском переулке после того, как он вышел с празднования дня рождения одного из своих знакомых. Антипов собирался уехать домой на такси, когда компания из трех молодых людей набросилась на него и жестоко избила, а затем скрылась с места происшествия.

Полиция узнала о случившемся от врачей, к которым Антипов попал с серьезными травмами головы и лица, гематомами и ушибами. Пока Кевин был в больнице, правоохранители начали расследование и вскоре задержали Паля и, как пишет пресса, его знакомого — актера Даниила Иванова. Третьего подозреваемого до сих пор разыскивают.

Фото: Facebook.com /kevin.antipov.1

Допрос Паля

Некоторые Telegram-каналы утверждают, что на допросе Паль и его коллега не стали ничего говорить, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя. Затем их отпустили домой под подписку о невыезде, но при этом завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Изначально ряд СМИ утверждал, что уголовное преследование якобы было открыто именно против Паля, однако другие источники заверяли, что дело возбуждено против неустановленного лица. Кто именно причастен к нападению, на текущий момент до сих пор неизвестно. Источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах подтвердил, что дело пока заведено только по факту драки, но не в отношении конкретного подозреваемого.

Позиция артиста

По другим сведениям, Паль все же немного посотрудничал с полицейскими, сказав им, что подрался с экс-хоккеистом из-за его непотребного поведения. Со слов артиста, Антипов был пьян и пытался справить нужду рядом с машиной Паля и его товарищей. Сначала компания попыталась вразумить спортсмена, но слова не помогли, и в ход пошла грубая сила.

Еще 25 апреля Паль опроверг слухи о конфликте, о чем свидетельствуют сообщения в некоторых Telegram-каналах.

На момент написания данной статьи телефон Александра Паля был выключен, в связи с чем «ВМ» не удалось связаться с актером, чтобы уточнить подробности произошедшего.

Чем парирует Антипов?

Антипов, как утверждают некоторые СМИ, оценил ситуацию совсем иначе: он признался, что не понимает, за что его избили. Кевин рассказал стражам порядка, что возвращался домой со дня рождения отца. Пока экс-хоккеист ждал такси, к нему подъехала бордовая «Ауди», из нее выскочили трое мужчин и набросились на него.

Согласно информации в прессе, после нападения компания поспешила скрыться, однако Кевин успел распознать в одном из хулиганов актера Паля, с которым он лично не был знаком. Бывший хоккеист «молодежки» ЦСКА уверяет, что Паль в момент избиения якобы был пьян или даже находился под действием запрещенных веществ.

Фото: Youtube / Вечерний Ургант

Грозит ли Палю тюремное заключение?

На сегодняшний день причастность Паля и его друзей к нападению на Антипова не доказана. Однако в случае, если заявления экс-хоккеиста подтвердят правоохранители, артист и его товарищи могут быть лишены свободы по решению суда, заявил «ВМ» юрист, адвокат, доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов. По его словам, на данный момент дело тормозится либо из-за нехватки собранных на сегодняшний день доказательств, либо из-за того, что фигуранты, будучи участниками «актерской тусовки», могут иметь контакты с «влиятельными людьми».

Эксперт также отметил, что ясности не прибавляют даже кадры с записи камер видеонаблюдения.

— Я смотрел этот ролик, и там непонятно. Кто? Чего? Если найдут свидетелей, которые дадут показания, если сами фигуранты начнут говорить, то, может быть, их получится изобличить, и они понесут ответственность в соответствии с законом, — пояснил собеседник издания.

Он обратил внимание на то, что дело могут переквалифицировать, когда следователь получит официальные результаты медэкспертизы, которую проведут пострадавшему, чтобы оценить реальную тяжесть его травм. На данный момент полиция расследует причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ), совершенное из хулиганских побуждений. За это, по словам Некрасова, дают либо год исправительных работ, либо до двух лет тюрьмы.

Если же травмы Антипова оценят как средние, а также приобщат к делу тот факт, что нападавших было трое (группа лиц), статья из 115-й превратится в 112-ю («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). В этом случае обвиняемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет, уточнил эксперт.

В случае если следователь подтвердит, что нападавшие действовали с особой жестокостью (СМИ пишут, что Паль с друзьями били экс-хоккеиста ногами по голове, пока тот лежал на земле), речь пойдет о статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Признанные виновными в этом преступлении могут быть лишены свободы на 10 лет.

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