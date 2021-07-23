Полуторамиллионный штраф: почему за пропаганду наркотиков Дудя накажут строже Моргенштерна

Фото: пресс-служба Зюзинского суда

В Зюзинском суде столицы в пятницу, 23 июля, завершилось слушание дела о пропаганде наркотиков в интервью журналиста Юрия Дудя. Итогом заседания стало назначение судебной психолого-лингвистической экспертизы. Исходя из полученных результатов, суд назначит ему меру наказания. «Вечерняя Москва» узнала у юриста, что может грозить видеоблогеру.

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Административное дело о пропаганде наркотиков было возбуждено в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя из-за двух эпизодов в шоу на YouTube-канале «ВДудь» с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном и блогером Ивангаем (Иван Рудской).

Факт наличия пропаганды наркотических веществ в видеоматериалах с участием Дудя и его гостей подтвердили две экспертизы, проведенные после того, как в правоохранительные органы обратилась директор ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Материалы расследования административного дела по статье 6.13 части 1 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств») были переданы в суд. Однако суд вернул дело видеоблогера в правоохранительные органы для доработки.

На заседании, прошедшем в пятницу, 23 июля, Зюзинский суд Москвы назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера.

По официальным данным, следующее заседание назначат по окончании экспертизы. Отмечается, что максимальное наказание по вменявшейся Дудю статье — полтора миллиона рублей штрафа.

Видео: пресс-служба суда

Что грозит блогеру?

По словам юриста Станислава Спирина, Дудь создает свои ролики, следуя рекомендациям российского законодательства.

— Он прекрасно знает законы. Поверьте, у них в компании есть грамотные юристы, которые подсказывают, какой фрагмент точно нельзя выпускать в Сеть, а какой можно, — сказал Спирин. — Если быть внимательным, то можно заметить, что в каждом интервью, где затрагивается тема запрещенных веществ и спиртного, Дудь вставляет предупреждение и ограничение по возрасту. В интервью с Ивангаем и Моргенштерном тоже имеются вставки о том, что далее речь пойдет о наркотиках, и уточнение: «Наркотики — это зло».

По словам собеседника «ВМ», экспертиза назначается для выяснения: была ли в видеоматериалах словесная пропаганда наркотических средств, методов, а также способов их разработки и использования или нет.

— Также специалисты будут выяснять, упоминались ли конкретные выражения, которые обозначают наркотические средства, — уточнил юрист. — Что касается методов разработки, то об этом нигде речи нет, а вот наименования запрещенных веществ фигурируют, но их упоминают преимущественно гости, а не сам Дудь.

Видео: пресс-служба Зюзинского суда

С учетом всех этих обстоятельств, как заметил эксперт, блогера должны привлечь к административной ответственности, назначив максимальный для физического лица штраф — 30 тысяч рублей:

— Но почему-то Дудя хотят наказать на полтора миллиона рублей. А полуторамиллионный штраф грозит лишь юридическим лицам, если отталкиваться от пунктов вменяемой ему статьи. Но стоит учесть, что интервью проходило в рамках проекта YouTube-канала «ВДудь», а это уже действительно юридическое лицо. Соответственно, и штраф будет больше: от одного миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, согласно санкции данной статьи, заметил собеседник «ВМ», суд может назначить административное приостановление деятельности YouTube-канала блогера на срок до 90 суток.

— Практически канал могут временно закрыть, — добавил спикер.

Собеседник «ВМ» отметил, что статья о пропаганде наркотиков через интернет появилась в Кодексе об административных правонарушениях в декабре прошлого года.

Гость Юрия Дудя, рэпер Моргенштерн, месяцем ранее проходил фигурантом дела по той же статье. В начале июня суд в Москве признал музыканта виновным в пропаганде наркотиков в песнях и обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.