Ядовитое распыление: что произошло в магазине, где продавали отравленные арбузы

Фото: СК РФ по Москве (видео)

Россия, Московская область, Химки, микрорайон Левобережный, Совхозная улица, 16 Карта всех событий

В магазине, где купили арбуз, после употребления которого произошло отравление московской семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. Предположительно, оно находилось на ягодах, приобретенных пострадавшими, и всей партии, оказавшейся на прилавках. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора. В воздухе же никаких опасных веществ не содержалось.

Сам инцидент с отравлением семьи произошел 9 сентября по адресу улица Совхозная, дом 16, в Москве. В тот день бабушка, мать и ребенок были госпитализированы с признаками отравления после употребления арбуза, купленного в одном из сетевых магазинов. Ребенок и пожилая женщина скончались, а мать девочки находится в тяжелом состоянии.

Продукты хранили негерметично

Как объяснил «Вечерней Москве» технолог-дезинфектор, руководитель департамента производственного контроля службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, в магазине произошло нарушение технологии обработки помещения, где хранятся пищевые продукты.

— На видео, опубликованном в Сети, я видел дезинфекцию холодным парогенератором, неизвестной концентрации. Возможно, она была превышена. И вещества были вблизи продуктов, которые впитали химию, после чего она попала на стол покупателей, — сказал специалист.

По его словам, продукты перед такой обработкой нужно хранить в герметичных контейнерах или витринах. Если исполнитель предложил технологию холодного парогенератора, то он должен был потребовать от заказчика правильную подготовку помещения — уборку пищевых продуктов, так как они впитывают пестициды.

Грозят миллионные иски

Теперь ответственным лицам в организации, допустившей такие нарушения, грозит уголовная ответственность, считает кандидат юридических наук, правовой эксперт Общественной палаты Борис Пантелеев. А с учетом того, что погибли два человека, она будет усиленной.

— Во-первых, здесь администрация магазина будет привлечена к ответственности. Во-вторых — клининговая компания, которая нарушила технологию санобработки. Если они все делают по стандартам, не должно быть такого момента, чтобы сама продукция пострадала и тем более это привело к таким негативным последствиям, — отметил юрист.

Пантелеев добавил, что у оставшихся в живых родственников и потерпевших есть все шансы потребовать от виновных компенсацию за понесенный вред. Она при этом, скорее всего, будет исчисляться миллионами рублей. К тому же столь неприятная и неординарная ситуация произошла на территории известной, публичной компании.

Человека, проводившего дезинсекцию, уже задержали. Меру пресечения ему изберут во вторник, 14 сентября. А компанию, в которой он работал, проверяет прокуратура.

Как проверить качество

Роспотребнадзор в своих рекомендациях на сайте советует покупать фрукты и овощи только в установленных местах торговли и при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Продавцы же в свою очередь должны соблюдать правила гигиены, выглядеть опрятно и обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию товара.

Покупателями также рекомендовано соблюдать меры профилактики во избежание проблем со здоровьем. Картофель, редис, морковь, свеклу и тому подобное нужно ненадолго замочить (10–15 минут) в теплой воде. Затем тщательно очистить щеткой и хорошо промыть. Капусту перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Цветную капусту, чтобы избавить ее от насекомых, лучше предварительно замочить в прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших участков.

Виноград нужно промыть под душем из-под крана. После мытья нужно дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодоножки. Требуют тщательного промыва и ягоды. Перед этим в ведомстве советуют отсеять мятые, перезревшие и недозревшие плоды. Мыло или бытовые средства для мытья посуды при этом использовать не рекомендуется.

В свою очередь Алексей Меньшиков отмечает, что мыло и не поможет, если химия внутри. С точки зрения эксперта, покупка фруктов — как рулетка: неизвестно, в каком они состоянии. Однако их можно самостоятельно проверить.

— Единственное, что мы можем сделать, — купить специальное оборудование. Оно недорогое. Оно с таким небольшим шприцем. Это втыкается в продукт, и его проверяют на разного рода пестициды и другие химические элементы, что стопроцентно подтвердит наличие опасных веществ в продукте. Либо стоит покупать эти продукты на проверенных площадках, где есть свой санитарный врач, следящий за процессом дезинфекции, — пояснил технолог-дезинфектор.