«Выручать не будем»: в Федерации альпинизма назвали три фатальные ошибки гидов на Эльбрусе

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

К несчастному случаю на Эльбрусе, где в ночь с 23 на 24 сентября погибли пятеро альпинистов, скорее всего, привели ошибки гидов. Они, вероятно, не имели необходимой подготовки и квалификации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мастер спорта международного класса, член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Одинцов.

Вина стопроцентная

Согласно информации, опубликованной в группе фирмы, организовавшей поход, в нем принимали участие 16 клиентов и 4 гида (два лидера и два помощника). Заход осуществлялся с южного склона по самому популярному и простому маршруту.

— Мы здесь видим четырех гидов — два лидера и два помощника. И это еще хуже. Потому что тут только два человека, которые хоть что-то понимают в альпинизме, остальные, по сути, как привязанные шнурки. Я очень сомневаюсь в их квалификации, поскольку ни одного из этих сопровождающих те, кто постоянно работает на Эльбрусе, не знают, — заявил представитель ФАР.

Видео: МЧС Кабардино-Балкарии

По его словам, в Федерации альпинизма РФ не станут никого из сопровождающих выручать, если они окажутся под следствием. Никого из них в реестре организации нет. А значит, они не прошли необходимое обучение и не имеют удостоверений и документов.

— Здесь 100-процентная вина гидов. Клиенты — котята слепые. Им сказали «направо», они — направо. Я работаю инструктором с 1980 года, однако всегда исходил из предположения, что мой клиент может быть хоть доктором наук, но на вершине он ничего не знает, и это меня всегда выручало. А у этих ребят (гидов — прим. «ВМ») явно нет квалификации. Это запредельно. В интернете публикуют рекламу «Восхождение на Эльбрус, светит солнце, и все красиво», а люди покупаются, платят большие деньги, и порой это приводит вот к таким негативным последствиям, — добавил Одинцов.

Нужно было сразу спускаться

Неприятности у группы начались, когда она миновала отметку 5000 метров. Тогда стало плохо одной из участниц похода. Ее спустили на седловину с одним из гидов, а другая часть группы продолжила восхождение. Вскоре женщина скончалась.

Оставшиеся альпинисты ближе к вершине попали в сложные метеоусловия: порывы ветра 40–70 метров в секунду, температура воздуха минус 20 градусов, видимость не более метра. Люди были вынуждены начать спуск. Также один из мужчин сорвался со склона и сломал ногу. Но на этом проблемы не закончились. Всех разделили на три группы, и во время движения по тропе в безопасное место два человека погибли, а еще двое потеряли сознание и чуть позже умерли на станции Гарабаши. Все погибшие — женщины в возрасте до 40 лет.

По словам Одинцова, к трагедии могло привести несколько причин. Первая: выход с клиентами на покорение вершины в сложных метеоусловиях. Даже профессиональные альпинисты редко ходят в такую погоду. Вторая причина: слишком маленькое количество гидов на группу. В экстремальной ситуации они просто не смогли такое количество людей собрать и организовать. Третья причина: разделение группы, чего делать было нельзя.

— Гиды обязаны были принять решение об общем спуске сразу, как только начались проблемы, — подчеркнул профессиональный альпинист.

Безобразие на южном склоне

Одинцов отметил, что проблема с квалификацией гидов, занимающихся восхождением на Эльбрус, стоит очень остро. Несмотря на то что вершина самой высокой точки Европы относится к числу самых простых, ее покорение все равно требует серьезных навыков для сопровождающих. Даже если человек много раз был на вершине. Речь идет о физической, психологической и медицинской подготовке.

В ФАР, поясняет Одинцов, подобное обучение проводят, но, поскольку оно стоит очень дорого, жители регионов, занимающиеся сопровождением покорителей вершины, организующие туры, очень часто вопросы, связанные со своей альпинистской квалификацией, игнорируют.

То, что ЧП произошло на южном склоне Эльбруса, для представителя Федерации альпинизма России — безобразие, поскольку «фактически это народная тропа». До высоты 4000 метров можно вообще подняться на подъемнике, а чуть выше есть и приюты, и ратраки. Технически сложного здесь ничего нет. Нужно лишь дождаться хорошей погоды и внимательнее смотреть за состоянием членов группы, заключил собеседник «ВМ».