Большие долги и судебные иски: что известно о подозреваемом в убийстве семьи банкира Яхонтова

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Во вторник, 26 октября, стало известно о жестоком убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова в квартире на западе Москвы. На следующий день в деле появился подозреваемый — Андрей Скрипкин. Его задержали в Белоруссии, и в скором времени должны были привезти в Москву на допрос. Однако Скрипкин свел счеты с жизнью в следственном изоляторе в Витебске, вероятно, забрав с собой тайну произошедшего преступления. «Вечерняя Москва» попыталась пролить свет на личность предполагаемого убийцы и выяснить, какими мотивами он руководствовался.

Спонтанное убийство

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили три тела. Убитыми оказались бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. По предварительным данным, взрослые погибли от ножевых ранений, ребенок — от перелома шейных позвонков.

По данным «ВМ», семья Яхонтова перестала выходить на связь 24 октября. Предполагается, что убийство было совершено в этот день. Тела погибших нашла дочь банкира, которая не могла дозвониться до отца. Девушка попала в квартиру, взяв ключ у домработницы. Именно она первой узнала о произошедшей трагедии.

В СМИ фигурировали разные версии убийства семьи Яхонтова. Среди основных — финансовый мотив и месть. В 2016 году банкира судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из «Смоленского банка». Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей. Яхонтов вышел на свободу в 2020 году, однако свой долг так и не выплатил.

На следующий день после обнаружения убитой семьи в Белоруссии был задержан Андрей Скрипкин. Его передвижение удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

По данным Интерфакса, на допросе в Белоруссии Скрипкин дал признательные показания. По его словам, все произошло спонтанно. Он пришел к Яхонтову, чтобы обсудить финансовые дела. Однако у мужчин возник конфликт, переросший в драку. Скрипкин связал своего оппонента и членов его семьи, после чего убил их и уехал из России.

Бизнес-партнеры

Из открытых баз данных следует, что Андрей Скрипкин являлся учредителем и гендиректором сразу нескольких коммерческих компаний. Наиболее часто в реестре фигурирует группа компаний «Славянская тройка». В качестве основной деятельности компании указано, что она занимается торговлей пищевыми продуктами.

Также выяснилось, что Скрипкин был заемщиком «Смоленского банка». По информации смоленского портала Smolnarod.ru, он работал с Яхонтовым, в том числе и после его банкротства.

От краха банка Скрипкин не пострадал, его сотрудничество с финансовой организацией ограничивалось только получением кредитных денег. В ту пору Скрипкин занимался оптовой торговлей алкоголем в подмосковном Ногинске.

Примечательно, что 29 февраля 2020 года Скрипкин занял крупную сумму у некоего Юрия Оболонского на 30 дней, которую вовремя не вернул. По договору набежали неплохие проценты, и к августу 2021 года Скрипкин был должен своему кредитору более 15 миллионов рублей.

Собеседник смоленского издания также отметил, что Яхонтов лоббировал интересы Скрипкина, а после банкротства банка у них был общий бизнес. Вероятно, конфликт между ними был связан с совместной финансовой деятельностью.

Нет подозреваемого — нет дела?

Если у следователей будут основания полагать, что к убийству семьи банкира Михаила Яхонтова причастны другие лица, кроме покончившего с собой подозреваемого в преступлении, то дело будет расследоваться дальше.

По словам заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, следователи также будут продолжать работу по доказательству вины Скрипкина. А после суд уже решит, виновен он в убийстве или нет, изучив материалы дела.

— Да, он мог признаться в содеянном, но если все свидетельствует о другом, объективное противоречит его признанию, то судья не вынесет обвинительный приговор, — заключил юрист.