«Надо надеяться, что выживут»: подробности трагедии на шахте «Листвяжная»

Фото: МЧС

В четверг утром, 25 ноября, в шахте «Листвяжная», расположенной в кемеровском городе Белово, произошло задымление. Под землей в тот момент находились 285 человек. По последним данным, погибли 11 горняков, 60 пострадали. В шахте остаются 35 человек. «Вечерняя Москва» собрала всю известную на данный момент информацию о трагедии.

Развитие событий

Первые сообщения о происшествии появились около 8 часов утра по московскому времени. Стало известно, что из-за задымления из шахты проводится эвакуация. После появилась информация о первых пострадавших.

Как сообщали в МЧС РФ, на момент ЧП под землей находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, 60 пострадали. Судьба 35 человек неизвестна.

На место происшествия прибыл губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Вскоре по поручению президента Владимира Путина в Кузбасс вылетел спецборт МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном. Немного позже Ростехнадзор сообщил, что сформировал комиссию по ЧП, она начала работу. Глава ведомства Александр Трембицкий тоже по поручению президента вылетел на место.

В районе 14 часов поисково-спасательные работы на шахте были приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной. В городе Белово ввели режим ЧС. С родственниками шахтеров работают психологи. Кузбасс объявил с пятницы трехдневный траур по погибшим.

Заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн заявил РИА Новости, что ресурс шахтных самоспасателей, которые есть у каждого горняка под землей, давно исчерпан, но надежду терять нельзя. По его словам, с высокой концентрацией метана или угарного газа самоспасатель не справится. Надежда на то, что рабочие изолированы в местах, где есть приток воздуха, остается.

— Шахтный самоспасатель — обязательный элемент снаряжения горняка, когда он находится на работе, хватает его в разном режиме на разное время. Если я дышу интенсивно — 10–15 минут, если сижу и жду помощи — 20 минут. Он выполняет фактически функцию противогаза, это не источник чистого воздуха, — сказал эксперт.

Гофштейн подчеркнул, что всегда «надо надеяться на то, что выживут». Ведь неизвестно, «в каких условиях оказались люди, которые заблокированы в шахте, в смысле воздуха, угарного газа, завалов, поступления грунтовой воды».

Что касается пострадавших, то все они находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет. Об этом сообщила главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.

Очевидцы

Один из сотрудников описал «Газете.ру» первые минуты после произошедшего. По его словам, в шахте произошел взрыв, а потом возгорание. Мужчина в это время находился в конвейерном здании.

— Произошел взрыв, а потом возгорание. Я еле вышел оттуда — был черный, как уголь. Потом начали передавать мужиков, с которыми мы работали, они были просто невменяемыми. Повсюду крики — это очень страшно. Они тоже все черные, только одни глаза видны, даже опознать, кто есть кто, нельзя было, — цитирует мужчину издание.

По словам очевидца, всего несколько минут задержки спасли ему жизнь.

Telegram-канал Mash тоже опубликовал высказывания одного из горняков, пострадавших от происшествия в шахте. По его словам, проблем с вентиляционной системой под землей не было. На участок, где произошло ЧП, жалоб от работников не поступало.

Как пишет канал, в момент взрыва мужчина находился на участке, который расположен примерно в пяти километрах от эпицентра происшествия. В результате поднявшаяся угольная пыль разлетелась через вентиляцию по другим зонам добычи. Шахтер надышался угарным газом, выбираясь на поверхность. Его нашли спасатели и передали медикам. Сейчас мужчина в реанимации.

Версии

После ЧП на шахте следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет колонии или принудительные работы. На месте трагедии работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение законодательства об охране труда и безопасности на всех шахтах в Кузбассе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС РФ.

Telegram-канал Mash сообщил, что среди причин происшествия рассматривается версия о детонации метана. Как писала «ВМ», причиной задымления на шахте в городе Белово Кемеровской области могла стать воспламенившаяся угольная пыль.

Реакции

Президент Путин выразил соболезнования родным шахтеров, погибших на шахте, и сказал, что это большая беда. Он заявил, что дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших.

Также Путин подчеркнул, что уже несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области по поводу ЧП. По словам российского лидера, спасатели делают все возможное.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже выразила искренние соболезнования семьям погибших шахтеров. Она подчеркнула, что безвременная кончина горняков является огромным горем для их родных и близких, коллег и товарищей. Также Матвиенко пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что спасательная операция продолжается, обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Он отметил, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь.

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России. Она отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Шахта работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово — одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

Другие кемеровские трагедии

Эта авария на «Листвяжной» не первая: в 2004 году взрыв метана на шахте привел к гибели 13 человек. После отключения вентилятора в выработке произошел взрыв метана, вызванный искрой от проходческого комбайна. Виновными в трагедии были признаны девять сотрудников предприятия: их приговорили к лишению свободы условно на срок от двух до трех лет.

10 апреля 2004 года на шахте «Тайжина» в Кемеровской области при взрыве метана погибли 47 горняков. Из-за обрушения породы был поврежден силовой кабель, в условиях сильной загазованности возникла искра, которая и вызвала взрыв. Уголовное дело по факту аварии закрыли в июле 2004 года за отсутствием состава преступления.

19 марта 2007 года в Новокузнецке на шахте «Ульяновская» в результате взрывов метано-воздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. Скопление газа произошло из-за того, что рабочие по указанию руководства вывели из строя газозащитное оборудование. Причиной взрыва стала искра. Это крупнейшая по числу жертв авария в истории угледобычи в РФ с 1992 года. Виновными в ЧП признали восемь бывших руководителей и сотрудников предприятия. Они получили сроки от трех лет условно до шести лет.

В Новокузнецке на шахте «Юбилейная» 24 мая 2007 года взорвалась метановоздушная смесь. Погибли 39 шахтеров. Причиной ЧП стало короткое замыкание. Расследовавшая аварию комиссия установила, что датчики, оповещающие о повышении концентрации метана, не работали.

8–9 мая 2010 года на шахте «Распадская» в Междуреченске произошли два взрыва метана. В момент первого взрыва под землей находились 359 шахтеров, 276 были выведены на поверхность. Для спасательных работ в шахту направили 54 горноспасателя. В это время произошел второй взрыв. Всего в результате катастрофы погиб 91 человек, еще порядка 100 человек получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены.