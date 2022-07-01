Чем закончилось дело о жестоком убийстве пятилетней девочки из Костромы

Фото: Скриншоты с видео МВД

1 июля Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Уголовное дело длилось почти семь месяцев. За это время люди неоднократно пытались вершить над убийцами самосуд. «Вечерняя Москва» вспомнила, что известно о жестоком убийстве девочки в Костроме.

Январское утро

Мать девочки работала уборщицей в кинотеатре на улице Северной Правды в Костроме. В тот роковой день, 4 января, женщина занималась своими непосредственными обязанностями, а дочь ждала ее в помещении.

Видимо, девочке было скучно, и она попросила у мамы разрешения сходить посмотреть на установленную перед зданием новогоднюю елку. Оттуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

На поиски девочки отправились все: следователи и криминалисты СК, полицейские, добровольцы «ЛизаАлерт» и просто неравнодушные жители.

Спустя сутки, 5 января, самые плохие ожидания подтвердились: тело ребенка было обнаружено в съемной квартире в одном из общежитий. Там же находились и подозреваемые, которые были сразу же задержаны.

Ими оказались 44-летний Денис Г., который только освободился из мест лишения свободы (он отбывал наказание за педофилию — прим. «ВМ»), и его товарищ — 24-летний Вадим Б., также рецидивист, который недавно отбыл наказание за кражу.

Самосуд и уголовное дело

5 января по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Вечером того же дня следователи проводили следственные действия в общежитии, где жестоко убили ребенка.

Следователи выяснили, что мужчины сначала увели девочку из людного места, затем завели в общежитие, где изнасиловали и буквально изрезали ножом.

После случившегося убийцы спрятали тело в спортивную сумку. Скорее всего, они собирались избавиться от мертвой девочки, но не успели — оперативники обнаружили подозреваемых раньше.

А между тем перед зданием, где произошло убийство, начался стихийный сход жителей. Неравнодушные граждане, которые знали, что в здании проводятся следственные действия с подозреваемыми, хотели дождаться задержанных на улице.

Они требовали от правоохранителей отдать злоумышленников на суд толпы, которая воздала бы им по заслугам.

Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела.

«Хотели разнообразить сексуальную жизнь»

Задержанные признали вину. Выяснилось, что одному из них 24 года. В апреле 2021 года он был осужден за кражу и с тех пор находился на испытательном сроке. Второй — 45-летний мужчина, ранее он был осужден за педофилию.

На допросе задержанные рассказывали, что похитили девочку ради развлечения, а убивать якобы не хотели.

12 января обоим задержанным официально предъявили обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и в убийстве.

Как позже заявил первый задержанный, 24-летний Вадим, он себя преступником не считает и вообще не понимает, где находится. Злоумышленник заверил, что он вместе со своим партнером Денисом Герасимовым «всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь».

По данным Telegram-канале SHOT, Денис захотел сделать «подарок» своему сожителю: похитить для него «мальчика лет 12». Однако найти подходящего не сумел. Тогда его выбор пал на маленькую девочку.

В феврале обоих убийц доставили в Москву для проведения экспертизы на их вменяемость. Примечательно, что один из преступников ранее работал в психиатрической лечебнице.

Наконец, 1 июля суд признал обоих виновными и приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, с каждого из них взыскали по два миллиона рублей в пользу потерпевших.