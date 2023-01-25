Модели самолетов украсят станцию «Пыхтино» Солнцевской линии

Оформление станции «Пыхтино» целиком и полностью посвящено авиационной тематике. Согласно проекту, над эскалаторами разместят модель самолета Ту-144 / Фото: Stroi.mos.ru

Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

Изучить историю отечественной авиации можно будет... в метро. 24 января в столичном Стройкомплексе рассказали, как будет выглядеть станция «Пыхтино» Солнцевской линии метро.

Строители продлевают желтую ветку к аэропорту Внуково. Две станции после «Рассказовки» — и пассажиры окажутся у терминалов воздушной гавани. Новеньким «Пыхтино» и «Внуково» решили придумать оригинальный дизайн. Конечно же, на авиационную тематику. Да и рядом подходящая топонимическая «компания»: улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова. Чертежи самых разных летательных аппаратов разместят на путевой стене «Пыхтино».

Под тематические алюминиевые панели строители уже установили каркас.

— Бригады вскоре приступят к их монтажу. Пройдя вдоль путевой стены станции «Пыхтино», пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения — от винтового АНТ-3 до современного Ту-214, — рассказал об особенностях оформления новой станции столичной подземки заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

А над наклонным ходом эскалатора появится «световой колодец» в виде раструба из алюминиевых панелей с висящей внутри моделью самолета Ту-144. На потолке платформенного участка уже ведется монтаж световых конструкций, напоминающих турбины самолетов. Всего их будет десять.

— В пассажирской зоне отделочные работы идут полным ходом. На противоположной путевой стене на 90 процентов выполнена облицовка гранитом. Здесь же будет установлено витражное стекло, открывающее вид на долину реки Ликовы, — сообщили в столичном Стройкомплексе.

Пересечет реку метромост. Пассажиры из окон вагонов оценят красивые местные виды. Конечной станцией на ветке станет «Внуково». Оформление также посвятили авиации.

— Дизайн станции перекликается с оформлением терминала «А» аэропорта Внуково и посвящен гражданской авиации, а именно истории конструкторского бюро Туполева. По задумке архитекторов, путевые стены украсят рисунки, выполненные в технике цифровой печати на алюминиевых панелях: десятки самолетов пролетают над картой России, а в верхней части платформы изображены авиаконструкторы — их создатели, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

ЦИФРА

14 станций метро сдадут строители в этом году, включая две на Солнцевской линии и девять на БКЛ.

КСТАТИ

На крыше платформенного участка строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро будет создана зона для отдыха местных жителей, пассажиров и работников метро.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Ввод нового участка Солнцевской линии, куда входят «Пыхтино», «Внуково» и метромост через реку Ликову, улучшит транспортное обслуживание ТиНАО.