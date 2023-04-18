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В столице начался заключительный этап конференции для школьников «Старт в медицину»

Павел Гриднев
Город
В столице начался заключительный этап конференции для школьников «Старт в медицину»
Фото: Pexels

Учащиеся представят проектные и исследовательские работы в 16 тематических секциях, а педагоги расскажут о реализации городского проекта «Медицинский класс в московской школе».

На площадке Сеченовского Университета начался заключительный этап открытой городской научно-практической конференции «Старт в медицину», который продлится до 21 апреля. В нем примут участие больше 1,5 тысячи учеников 7–11-х классов и 25 педагогов из Москвы и других городов страны.

Школьники поделятся результатами своих исследований и разработками в 16 секциях. Среди них — безопасность жизнедеятельности человека и его здоровье, психология, фармацевтика, медицина, химия, генетика, зоология, экология, биофизика и биотехнология. Кроме того, в отдельной секции участники представят результаты исследований на английском языке.

Работая над проектами, школьники создали фармацевтические препараты, разные виды питания и одежды с лечебными и профилактическими свойствами. Они проанализировали состав растений, продуктов и их влияние на организм человека, нашли новые способы получения и применения полезных веществ.

— Каждый год конференция «Старт в медицину» дает множеству школьников возможность показать работы ведущим специалистам в области медицины и здравоохранения, попробовать силы в состязании с другими участниками проектов предпрофессионального образования и позволяет получить дополнительные баллы при поступлении в выбранный вуз. Мы видим, насколько уверенно и осмысленно старшеклассники подходят к выбору медицинских специальностей, и в этом большая заслуга всего проектного офиса, педагогов и партнеров проекта, — рассказывает старший методист Городского методического центра Екатерина Беляева.

Педагоги на конференции расскажут об инновационных подходах в реализации проектов предпрофессионального образования. Также они представят волонтерские программы и элективные курсы для учащихся медицинских и естественно-научных профильных классов.

Организаторы конференции подготовили серию мастер-классов. На них участники узнают о тенденциях в косметологии и виртуальных технологиях в стоматологии. Они познакомятся с базовыми хирургическими навыками, математическим моделированием и 3D-реконструкцией в биомедицине.

Учащиеся 10–11-х классов, которые станут победителями и призерами конференции, получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении на профильные направления в вузы — партнеры проекта предпрофессионального образования.

— Открытая городская научно-практическая конференция «Старт в медицину» позволяет учащимся 7–11-х классов демонстрировать результаты практико-ориентированных проектов, а педагогам — делиться своим опытом. Это и площадка для популяризации научных знаний и привлечения в науку талантливой молодежи. Конференция активизирует у ребят процессы самообразования, саморазвития и профессионального самоопределения. Очень важно, что у участников конференции формируются исследовательские компетенции. Кроме того, победители и призеры конференции среди обучающихся 10–11-х классов получают пять дополнительных баллов при поступлении в Сеченовский Университет, — отмечает Наталья Бирюкова, директор Ресурсного центра «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» Сеченовского Университета.

Ознакомиться с программой конференции «Старт в медицину» можно на портале «Предпрофессиональное образование».

Открытая городская научно-практическая конференция «Старт в медицину» проводится ежегодно. Ее цель — дать возможность ученикам 7–11-х классов представить свои умения в области разработки практико-ориентированных проектов и прикладных исследований в современной медицине. Кроме того, конференция способствует обобщению, систематизации и распространению эффективного опыта образовательных организаций.

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