Шопинг под вопросом? ТЦ Москвы закрывают за несоблюдение мер профилактики COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве продолжаются проверки мест розничной торговли на предмет соблюдения мер по противодействию коронавирусной инфекции. На днях были проверены еще несколько торговых центров и работа некоторых из них была приостановлена. При этом власти делают все возможное, чтобы избежать роста заболевших COVID-19 и не допустить остановки экономики.

Если же говорить о конкретных примерах, то недавно специалисты Роспотребнадзора проверили торгово-развлекательный центр «РИО» на Ленинском проспекте, пишет РИАМО. Выяснилось, что на первом и четвертом этажах не были установлены устройства для обеззараживания воздуха, а для дезинфекции помещений использовались неэффективные средства, да и еще и график проведения влажных уборок отсутствовал. В связи с этим ТЦ могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Также торговый центр «Черемушки» на улице Профсоюзной закрыли из-за того, что руководство организации не установило «входной фильтр» для бесконтактной проверки температуры сотрудников. Плюс обнаружены нарушения масочно-перчаточного и дезинфекционного режимов. Теперь торговые помещения опечатаны до решения Гагаринского районного суда.

Кроме того, закрыть могут и торговый центр «Белка» на юго-западе столицы. Согласно результатам проверки, там нет ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа для обеззараживания воздуха. А на входах в здание не установлены санитайзеры для обработки рук.

Проверки коснулись и кинотеатров. Ранее стало известно, что кинотеатр «Кронверк Синема Семеновский» могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19. По данным Роспотребнадзора, там не осуществляется контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты, а также отсутствует входной контроль.

Однако в целом, конечно, сотрудники ведомства больше ведут разъяснительную работу и к самым строгим наказаниям прибегают только в крайнем случае. Например, когда в Московском доме молодежи не соблюдали социальную дистанцию, нарушение было устранено на месте. Ни штрафовать, ни закрывать учреждение не потребовалось.

Это еще раз подтверждает, что не стоит рассчитывать, что в общественных местах безопасно, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Москвичам напомнили, что при посещении мест массового скопления людей стоит не забывать соблюдать основные профилактические меры: носить маски и перчатки, а также держать социальную дистанцию.

Масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и продолжает действовать как в транспорте, так и на предприятиях торговли и других объектах.

Согласно последним данным, в России выявлено 13 754 новых случая заболевания COVID-19. Выздоровели при этом 8392 человека, а 286 скончались. В Москве число новых заболевших составило 3942, вылечились 1953 человека, скончались 57.

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