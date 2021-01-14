«Мощный «Балканец»: когда в Москву вернется европейская зима

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

На Россию обрушился мощный балканский циклон, который принес настоящую весну в южные регионы страны, а Черноземье и Москву завалил обильными снегопадами. Надолго ли задержится непогода, вмешавшаяся в спокойное течение зимы в столичном регионе, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика.

Метель, сильные снегопады и низкие температурные показатели — все это описание столичной погоды на ближайшие несколько дней. По словам метеоролога Александра Голубева, морозы, обрушившиеся на столицу 13 января, задержатся в регионе ненадолго:

— Из-за мощного «Балканца», пришедшего в Москву, в ближайшие сутки по мере приближения атмосферных фронтов в городе будет усиливаться восточный ветер. В ночные часы ожидаются сильные осадки в виде снега и метель. Ослабевать снегопады начнут лишь вечером пятницы, 15 января.

Эксперт отметил, что, по расчетам синоптиков, в городе выпадет десять миллиметров осадков, или около 1/4 месячной нормы. Так что строить планы на завтрашний день нужно исходя из прогноза погоды.

Не стоит ожидать потепления москвичам до конца недели. К тому же, в отличие от южных регионов, теплый воздух не сможет пробиться в столицу, а температурные показатели будут ниже средних многолетних значений на четыре градуса.

— В пятницу лишь слегка стихнет ветер, но холодный воздух, который поступает с севера, будет только усиливать морозы. Время от времени продолжит сыпать небольшой снег, ветер ослабеет, но холодный воздух будет способствовать усилению морозов. К утру пятницы столбики термометров опустятся до минус 15–18 градусов. В Московской области ожидается до 20 градусов с отрицательным показателем, — добавил эксперт.

Но вот апогей похолодания ожидается в выходные. К этому времени, по словам Голубева, в Москве усилит свое влияние антициклон. Он избавит столичное небо от снеговых облаков, но обеспечит ночное выхолаживание до минус 25 градусов. Кроме того, это приведет к похолоданию и в дневные часы. Так, в выходные столбики термометра опустятся до минус 15–20 градусов, что на целых девять градусов ниже климатической нормы.

Однако метеоролог предупредил, что «сибирские морозы» надолго в столичном регионе не задержатся. Уже в начале новой недели в столицу придет тепло из Атлантики и столбики термометра поднимутся до минус 12 градусов в Москве.

Голубев отметил, что мощный снежный циклон, который ворвался в столицу, — это временное явление. После его ухода в Москву вернется спокойная европейская зима.

Из-за обильных осадков, о которых метеорологи предупреждали ранее, коммунальные службы столицы перешли в усиленный режим работы.

Так, в рамках расчистки столичных улиц от снежного покрова в городе задействовано около десяти тысяч единиц техники и более 60 тысяч человек. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что к снегоуборочному процессу подключены не только сотрудники коммунальных служб, а в целом все работники, обеспечивающие уборку улиц, подъездов и предприятий.

Бирюков заметил, что особое внимание при уборке улиц уделяется очистке пешеходных зон, подходов к подъездам домов и медцентров, а также к остановкам общественного транспорта.

В свою очередь в Департаменте транспорта Москвы 14 января посоветовали жителям столицы пересесть на общественный транспорт в часы пик из-за непогоды. В ведомстве уточнили, что ночной снегопад осложнил движение на дорогах. Сложные погодные условия сохранятся в городе в течение всего дня.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в европейскую часть России в середине января придет непогода с сильными снегопадами, ветром, аномальным холодом и снежными заносами.

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