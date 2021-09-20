Подземная Москва без тайн: историк рассказал о «секретном» бункере столицы

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Каждую осень Москва полнится слухами о таинственных бункерах, «секретном» метро, загадочных подземных ходах. «Вечерняя Москва» посетила одно из таких подземелий (на сегодняшний день уже не секретных) — бункер глубиной почти в 15 этажей — и поговорила с историком подземной Москвы Дмитрием Юрковым.

— Дмитрий, вы активный исследователь подземных тайн. Почему вы этим занялись?

— Подземелья всегда кажутся чем-то таинственным, особенно оборонного значения, скрытые от людских глаз. И незнание рождает мифы. Однако за последние 15 лет было рассекречено несколько тысяч документов по подземным защитным сооружениям, но по инерции люди продолжают жить в плену фантазий, а я пытаюсь своей работой это преодолеть.

— То есть вы раскрываете секретную информацию?

— Решения о рассекречивании информации принимает межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Должностные лица из ФСБ, ФСО, Министерства обороны и другие дают команду архивам открыть доступ к документам, и я как историк работаю только с открытыми источниками — их в одиннадцати архивах более чем достаточно!

— Почему важно об этом знать?

— Уникальные подземные сооружения создавались живыми людьми. Тысячи наших соотечественников десятилетиями трудились под землей, чтобы создать систему, которая обеспечивала бы безопасность в случае войны. Так что, на мой взгляд, старые подземные спецобъекты не только диковинка для туристов и любознательных, но и часть нашей истории.

— Помогали ли эти постройки нашей стране?

— Еще как! Мало кто знает, что на станции «Чистые пруды» находится секретный, когда-то командный пункт противовоздушной обороны (КП ПВО). Благодаря этому сверхсекретному объекту московская ПВО не допустила серьезных разрушений города в 1941 году и отбивала все воздушные атаки врага. КП для конспирации получил название «Трансформатор № 20». Знали о нем три человека из Метростроя, пять человек из управления ПВО армии, один человек из Моссовета.

— Укрывались в годы войны и в метро?

— Московский метрополитен стал самым знаменитым гражданским убежищем Великой Отечественной войны. Днем метро работало в обычном режиме, а ночью станции и тоннели занимали тысячи горожан, укрывавшиеся от фашистских бомбардировок.

— Пострадал ли метрополитен от налетов?

— Незначительно. На неглубоком перегоне «Смоленская» — «Арбатская» фугасная бомба пробила потолок тоннеля, 13 человек погибло. Прямым попаданием бомбы был разрушен метромост. От взрыва на улице Горького, близ метро «Проспект Карла Маркса» (ныне — «Охотный Ряд»), пробило водопроводную трубу и были частично подтоплены подплатформенные помещения. Больше за всю войны крупных происшествий не было. Но свою функцию самого массового и безопасного бомбоубежища метро выполнило.

— Какие мифы ходят про подземелья среди народа?

— Что в Москве есть многочисленные линии «правительственного метро»; что бункеры рассчитаны на то, чтобы выживать в них годами; что бункеры строились, чтобы власть имущие скрывались в них от народного гнева или войны. На самом деле «противоядерные» объекты рассчитаны лишь на несколько недель пребывания, а у высшего руководства СССР не было собственного бомбогазоубежища 1-й категории защищенности к началу Великой Отечественной войны. Как историк я работаю только с документами. Наше государство уже несколько лет ведет массовое рассекречивание архивных документов, связанных со строительством и эксплуатацией подземных сооружений. Какие-то из них становятся открытыми для посещения — как бывшее секретное хранилище МИД СССР на глубине 42 метров, музей «Бункер-703» и многие другие. Однако судьба некоторых сооружений пока не определена и, возможно, в Москве появится больше новых подземных музеев.