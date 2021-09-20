Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подземная Москва без тайн: историк рассказал о «секретном» бункере столицы

Сергей Шахиджанян

Город
Подземная Москва без тайн: историк рассказал о «секретном» бункере столицы
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Каждую осень Москва полнится слухами о таинственных бункерах, «секретном» метро, загадочных подземных ходах. «Вечерняя Москва» посетила одно из таких подземелий (на сегодняшний день уже не секретных) — бункер глубиной почти в 15 этажей — и поговорила с историком подземной Москвы Дмитрием Юрковым.

— Дмитрий, вы активный исследователь подземных тайн. Почему вы этим занялись?

— Подземелья всегда кажутся чем-то таинственным, особенно оборонного значения, скрытые от людских глаз. И незнание рождает мифы. Однако за последние 15 лет было рассекречено несколько тысяч документов по подземным защитным сооружениям, но по инерции люди продолжают жить в плену фантазий, а я пытаюсь своей работой это преодолеть.

— То есть вы раскрываете секретную информацию?

— Решения о рассекречивании информации принимает межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Должностные лица из ФСБ, ФСО, Министерства обороны и другие дают команду архивам открыть доступ к документам, и я как историк работаю только с открытыми источниками — их в одиннадцати архивах более чем достаточно!

— Почему важно об этом знать?

— Уникальные подземные сооружения создавались живыми людьми. Тысячи наших соотечественников десятилетиями трудились под землей, чтобы создать систему, которая обеспечивала бы безопасность в случае войны. Так что, на мой взгляд, старые подземные спецобъекты не только диковинка для туристов и любознательных, но и часть нашей истории.

— Помогали ли эти постройки нашей стране?

— Еще как! Мало кто знает, что на станции «Чистые пруды» находится секретный, когда-то командный пункт противовоздушной обороны (КП ПВО). Благодаря этому сверхсекретному объекту московская ПВО не допустила серьезных разрушений города в 1941 году и отбивала все воздушные атаки врага. КП для конспирации получил название «Трансформатор № 20». Знали о нем три человека из Метростроя, пять человек из управления ПВО армии, один человек из Моссовета.

— Укрывались в годы войны и в метро?

— Московский метрополитен стал самым знаменитым гражданским убежищем Великой Отечественной войны. Днем метро работало в обычном режиме, а ночью станции и тоннели занимали тысячи горожан, укрывавшиеся от фашистских бомбардировок.

— Пострадал ли метрополитен от налетов?

— Незначительно. На неглубоком перегоне «Смоленская» — «Арбатская» фугасная бомба пробила потолок тоннеля, 13 человек погибло. Прямым попаданием бомбы был разрушен метромост. От взрыва на улице Горького, близ метро «Проспект Карла Маркса» (ныне — «Охотный Ряд»), пробило водопроводную трубу и были частично подтоплены подплатформенные помещения. Больше за всю войны крупных происшествий не было. Но свою функцию самого массового и безопасного бомбоубежища метро выполнило.

— Какие мифы ходят про подземелья среди народа?

— Что в Москве есть многочисленные линии «правительственного метро»; что бункеры рассчитаны на то, чтобы выживать в них годами; что бункеры строились, чтобы власть имущие скрывались в них от народного гнева или войны. На самом деле «противоядерные» объекты рассчитаны лишь на несколько недель пребывания, а у высшего руководства СССР не было собственного бомбогазоубежища 1-й категории защищенности к началу Великой Отечественной войны. Как историк я работаю только с документами. Наше государство уже несколько лет ведет массовое рассекречивание архивных документов, связанных со строительством и эксплуатацией подземных сооружений. Какие-то из них становятся открытыми для посещения — как бывшее секретное хранилище МИД СССР на глубине 42 метров, музей «Бункер-703» и многие другие. Однако судьба некоторых сооружений пока не определена и, возможно, в Москве появится больше новых подземных музеев.

Читайте также:
МетроИсторияисторик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте