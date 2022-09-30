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Глава Запорожской области сообщил, что из новых регионов России будет создан федеральный округ

Елена Самойлова
Политика
Глава Запорожской области сообщил, что из новых регионов России будет создан федеральный округ
Фото: shutterstock

Глава Запорожской области Евгенйи Балицкий сообщил, что из новых регионов России будет создан федеральный округ, название еще обсуждается.

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