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Япония вышлет из страны одного сотрудника консульства РФ в Саппоро

Евгений Жуков
В мире
Япония вышлет из страны одного сотрудника консульства РФ в Саппоро
Фото: shutterstock

Япония в ответ на высылку своего консула во Владивостоке высылает одного сотрудника консульства Российской Федерации в Саппоро. Об этом во вторник, 4 октября, рассказало агентство KYODO.

Как уточняется, данная мера принята в связи с задержанием и последующим объявлением персоной нон грата японского представителя из генконсульства во Владивостоке.

Известно, что высылаемый российский дипломат должен покинуть Японию до 10 октября.

До этого сообщалось, что ФСБ пресекла шпионскую акцию японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Посольство Японии в России назвало это задержание неприемлемым и нарушающим Венскую конвенцию. Дипломатическое представительство выразило протест и сожаление в связи с происходящим.

После задержанного отпустили из отделения полиции. Российского посла вызвали в МИД Норвегии для разъяснения позиции Осло по поводу решения о присоединении субъектов к России.

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