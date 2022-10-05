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Патрушев: Против России сейчас воюет НАТО

Елена Самойлова
Политика
Патрушев: Против России сейчас воюет НАТО
Фото: skfo.gov.ru

Противостояние с Россией в настоящее время в действительности ведет Североатлантический альянс. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в среду, 5 октября.

— Сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов, — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что именно члены альянса занимаются планированием военных операций, а также «шантажируют» применением оружия массового поражения. По словам Патрушева, Штаты и их союзники в течение нескольких лет создают биологическое оружие в лабораториях по всему миру, в том числе рядом с границами РФ. Например, часть подобных лабораторий, специализирующихся на создании крайне опасных патогенов, находилась на Украине.

В связи с этим, отметил секретарь Совбеза, решение задач по денацификации и демилитаризации Украины — это необходимое условие для нейтрализации угроз безопасности населения на освобожденных территориях, защиты суверенитета и территориальной целостности РФ, передает РИА Новости.

До этого Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму на фоне российской специальной военной операции.

Украина Оружие Николай Патрушев Россия НАТО
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