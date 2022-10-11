Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности

Фото: МИД РФ

Москве придется пойти на контрмеры на фоне все большей вовлеченности европейских стран и Соединенных Штатов в конфликт вокруг Украины. Об этом во вторник, 11 октября, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

— Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера, — отметил дипломат.

По его словам, Россия отмечает с сожалением, что Запад не прекращает оказывать помощь Украине, обучает украинских военных на территории стран НАТО, предоставляет Киеву разведданные и спутниковые снимки. Кроме того, американские и европейские руководители разного уровня призывают «нанести поражение» России «на поле боя».

Рябков подчеркнул, что прямое столкновение с Североатлантическим альянсом и США «не в интересах России». Он выразил надежду на то, что «в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», передает РИА Новости.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что российские власти никому не угрожают применением ядерного оружия, это западным странам стала присуща ядерная риторика.