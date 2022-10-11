Создана интерактивная карта октябрьских ярмарок в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту сельскохозяйственных и тематических ярмарок, которые пройдут в Подмосковье в октябре.

Для каждой точки на карте указаны тип ярмарки, адрес и время работы.

Всего во второй месяц осени в регионе пройдет 173 ярмарки. Здесь можно купить фермерскую продукцию из разных субъектов РФ.

На ярмарках обычно продают ягоды, фрукты, овощи, саженцы деревьев, хозяйственный инвентарь.

В сентябре на территории Московской области провели 158 ярмарок.

Сейчас существует достаточно способов, благодаря которым можно как продать выращенные вами овощи и фрукты, так и просто поделиться ими. О них рассказала «Вечерняя Москва».