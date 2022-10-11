В ЛНР сообщили об упаднических настроениях в армии Украины

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Среди солдат ВСУ на линии соприкосновения после ударов ВС РФ по Украине фиксируются упаднические настроения, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко во вторник, 11 октября.

— Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего это связано с ракетными ударами, — заявил Марочко.

По его словам, солдаты ВСУ осознали, что у них нет «надежного тыла». Офицер ведомства подчеркнул, что военнослужащие понимают, что, находясь на передовой, никак не могут помочь своим близким, которые «остаются замерзать» на территории Украины, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

11 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия снова нанесла массированные удары по объектам ВСУ. Мощные взрывы в этот день прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины, а также в Николаевской и Запорожской областях.