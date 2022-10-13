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В Москве завершилось благоустройство Щербинской городской больницы

Лейла Алиева
Город
В Москве завершилось благоустройство Щербинской городской больницы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Щербинка, Первомайская улица, 10 Карта всех событий

Специалисты завершили благоустройство территории Щербинской городской больницы. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай в четверг, 13 октября.

— В результате проведенных работ территория вокруг Щербинской городской больницы превратилась в уютное место для прогулок с обустроенными пешеходными дорожками, детской и спортивной площадками, скамейками с навесами от дождя и качелями, — рассказал он.

Также здесь построили удобные подъездные пути к зданию и новые зеленые насаждения. Благодаря проведенным работам, общественное пространство вокруг учреждения стало комфортным как для пациентов, так и для сотрудников больницы.

По словам Сапсая, территорию разделили на функциональные зоны, среди которых площадка для стритбола, «Московское долголетие», детская площадка, а также сцена для проведения мероприятий. Также специалисты обновили около 18 тысяч квадратных метров газона и высадили почти две тысячи деревьев и кустарников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно завершились основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы. В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные элементы водосточной сети и новые дождеприемные колодцы.

Благоустройство Район Измайлово Больницы
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