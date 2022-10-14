Главные новости к утру 14 октября

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) рассказал, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с Соединенными Штатами и Великобританией. Пранкеры выдавали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что иностранные наемники попали в ловушку в регионе. Он опубликовал видео с нашлемной камеры погибшего наемника. Рогов отметил, что наемники получили серьезный отпор.

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей. Он подтвердил наличие информации, что «отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на озере Байкал в Иркутской области. Уточняется, что в 8:54 было зафиксировано сейсмособытие с последующими афтершоками.

Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который пригрозил РФ военным ответом, не является официальной позицией ЕС. Об этом написал в социальной сети журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на слова высокопоставленного европейского дипломата.