Рябков: Рост вовлеченности США в конфликт на Украине грозит катастрофой

Фото: МИД РФ

Чем сильнее Соединенные Штаты Америки вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что на этот год приходится годовщина Карибского кризиса. По его словам, Вашингтон, как и в те времена, не желает учитывать озабоченности Москвы, связанные с прямыми угрозами ее безопасности.

— Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями, — сказал Рябков.

Проводя аналогии с 1962 годом, он отметил, что сегодня возникли такие же ядерные риски, как и шестьдесят лет назад. Он также подчеркнул, что в настоящее время продолжается разговор о деструктивном стремлении Вашингтона к «обретению решающего военно-стратегического превосходства», передает РИА Новости.

До этого заместитель министра иностранных дел заявил, что Москве придется пойти на контрмеры на фоне все большей вовлеченности европейских стран и Штатов в украинский конфликт.