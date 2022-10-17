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Здание железнодорожного вокзала на станции «Покровское-Стрешнево» отреставрируют

Лейла Алиева
Город
Здание железнодорожного вокзала на станции «Покровское-Стрешнево» отреставрируют
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты приведут в порядок историческое здание железнодорожного вокзала на станции «Покровское-Стрешнево». Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия города в понедельник, 17 октября.

— Во время противоаварийных работ территорию вокруг здания расчистили от строительного мусора, установили строительные леса с сеткой. Чтобы оценить общее состояние фасадов, со стен и цоколя удалили поздние слои краски и штукатурки, — говорится в сообщении.

В настоящее время подбираются методы очистки фасадной плитки от трудноудаляемых загрязнений, также специалисты очищают здание от сорной растительности и биопоражений. Вокзал имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, передает агентство городских новостей «Москва».

Также продолжаются реставрационные работы в служебном корпусе, который входит в ансамбль усадьбы Голицыных на Старой Басманной улице в Саду имени Баумана. Наиболее сложные работы уже завершены, осталось только покрасить фасад, установить окна и двери на втором этаже, завершить чистовую отделку помещений и завершить прокладку сетей.

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