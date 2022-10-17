Бывшего бойца ФСБ «Альфа» осудили на 18 лет по делу об убийствах

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Бывшего бойца ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева признали виновным по делу об убийствах бизнесменов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского суда в понедельник, 17 октября.

Бывшего силовика осудили на 18 лет колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу Чукаев останется под стражей.

Бориса Чукаева обвиняли в том, что он в составе преступной группы напал на бизнесмена Илью Дворкина и его водителя Виктора Журавлева 29 ноября 2008 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В конце 2019 года Бориса Чукаева задержали вместе с сообщниками Андреем Воскресенским и Александром Чукановым.

Другое дело о налете на бизнесмена бывшими силовиками завершилось обвинительным приговором в Москве. Бывших силовиков осудили за нападение на бизнесмена Александра Юмаранова.