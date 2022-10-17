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Резников заявил о переводе военной логистики Украины на систему НАТО

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Резников заявил о переводе военной логистики Украины на систему НАТО
Фото: minre.gov.ua

Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на автоматизированную систему логистики НАТО LOGFAS. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО, — отметил он.

По словам Резникова, украинская сторона получила более 300 стандартов альянса, благодаря которым происходит «масштабная трансформация сил обороны».

Он также добавил, что украинские подразделения в рамках конфликта подтверждают эффективное использование полученного вооружения, передает РИА Новости. Министр подчеркнул, что страна «де-факто в НАТО», поэтому есть все меньше аргументов не предоставлять ВСУ самолеты и танки.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что у Киева практически нет шансов попасть в НАТО. Вероятнее всего, украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией, резюмировал эксперт.

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