Психологи дали советы, как строить планы в кризисных ситуациях

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Психологи дали советы, как продолжать строить планы в кризисных ситуациях.

Психолог Екатерина Алексеева советует больше мечтать о будущем в позитивном ключе. Не нужно представлять себе самые мрачные сценарии развития событий.

Коуч Мария Карпец призывает не бояться принимать решения. Многие в настоящее время боятся что-то менять в своей жизни, но нужно рискнуть и сделать шаг ради позитивного будущего.

По словам эксперта, для умения находить выход в трудных ситуациях нужно стать устойчивым, не бояться совершать действия, которые не ждут окружающие.

Она также добавила, что стоит прописать разные варианты развития событий. Самое главное — человек будет понимать, как можно выйти из сложившейся ситуации, передает РИАМО.

До этого психотерапевт Полина Свечникова рассказала, что факторами развития депрессии являются психологические проблемы, вызванные какими-либо душевными травмами. В первую очередь речь идет о потере родителей или других близких людей, передает Nation news.

Коуч и психолог Александра Метальникова рассказала, что нужно сделать для сохранения внешней и внутренней красоты.