Новостройку с отделкой «под кирпич» введут по реновации в Нижегородском районе

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Нижегородский по адресу улица Нижегородская, владение 94, корпус 4, в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. Фасады здания облицуют керамическим кирпичом и трехслойными бетонными панелями с отделкой пиленым кирпичом. Первую секцию выполнят в светлых бежевых тонах, а вторую — в кирпично-бордовых. В настоящее время на площадке идет возведение надземной части здания, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет двухсекционным переменной этажности. В распоряжении жителей будет подземный паркинг.

Всего в новом доме предусмотрена 331 квартира (однокомнатных — 127, двухкомнатных — 151, трехкомнатных — 48, четырехкомнатных — 5). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В каждой секции обустроят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение для хранения колясок, помещения дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Во всех секциях установят современные грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации. В новостройке установят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию, а также систему видеонаблюдения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.