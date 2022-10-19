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Экс-посол США в СССР Мэтлок: Киев должен забыть о потерянных территориях ради переговоров

Евгений Белоусов
В мире
Экс-посол США в СССР Мэтлок: Киев должен забыть о потерянных территориях ради переговоров
Фото: Unsplash

Украине следует забыть о землях, которые она потеряла после референдумов, и сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение высказал в среду, 19 октября, бывший посол США в СССР Джек Мэтлок.

— Украина, даже при поддержке НАТО, не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года, — заявил он.

По мнению бывшего дипломата, Киев ставит перед собой просто невыполнимые цели. Любые попытки вернуть территории силой вызовут только новый виток эскалации и закончатся печальными последствиями для всей Украины.

Вашингтону следует оказать давление на Киев, чтобы добиться прекращения огня, ведь это единственный путь к переговорам и разрешению конфликта, передает слова Мэтлока РИА Новости.

В этот же день стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также отметил, что разрешение текущего конфликта на Украине требует диалога между Москвой и Киевом.

Однако сам глава Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что после недавних ударов России по территории Украины никакой возможности для переговоров не осталось.

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