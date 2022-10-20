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Движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро ввели в график

Георгий Соланович
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Движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро ввели в график
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 20 октября.

— Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что интервалы движения поездов были временно увеличены на Замоскворецкой линии для проверки инфраструктуры.

До этого сообщалось, что расписание поездов Ярославского направления Московской железной дороги изменится на 24 часа 22 октября.

Кроме того, из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика.

Поезда ЦППК с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Как уточняется, на Павелецком направлении МЖД по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда.

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