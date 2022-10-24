Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четверо туристов пропали на острове Итуруп

Лейла Алиева
Происшествия
Четверо туристов пропали на острове Итуруп
Фото: Pixabay

Четверо туристов пропали на острове Итуруп на Курилах. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, у трех участников группы началась тахикардия, аллергия и поднялась температура. Маршрут группы составляет 60 километров и пролегает через район мыса Конакова, где нет сотовой связи.

На место происшествия направили группу спасателей из шести человек, говорится на сайте ведомства.

Похожий инцидент произошел в начале октября, когда трое мужчин пропали в районе Больших Банных источников в Камчатском крае. Просьба о поиске поступила от родственницы одного из них. Она рассказала, что граждане направились в район источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись.

пропажа Туризм Курильские острова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте