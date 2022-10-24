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Четверо туристов пропали на острове Итуруп на Курилах. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, у трех участников группы началась тахикардия, аллергия и поднялась температура. Маршрут группы составляет 60 километров и пролегает через район мыса Конакова, где нет сотовой связи.

На место происшествия направили группу спасателей из шести человек, говорится на сайте ведомства.

Похожий инцидент произошел в начале октября, когда трое мужчин пропали в районе Больших Банных источников в Камчатском крае. Просьба о поиске поступила от родственницы одного из них. Она рассказала, что граждане направились в район источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись.