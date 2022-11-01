Путин поручил рассмотреть возможность соединения дорогой Архыза и Красной Поляны

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность строительства дороги между курортами Архыз и Красная Поляна. Об этом во вторник,1 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами Архыз (Карачаево-Черкесская Республика) и Красная Поляна (Краснодарский край), — говорится в сообщении.

Ответственными за выполнения поручения главы государства назначены российский премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

Доложить о результатах рассмотрения они будут должны до мая 2023 года, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил своей администрации до 1 декабря текущего года направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные губернаторами.

20 октября российский президент подписал указ об упразднении Ростуризма. Однако даже после этого программа туристического кешбэка сохранится, ведь она уже доказала свою эффективность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по туризму Николай Мельник.

После упразднения Ростуризма выполнять функции туристического ведомства будет Минэкономразвития России. Министерство будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма.