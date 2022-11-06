Ученые назвали способствующую снижению веса пищевую привычку

Фото: Pixabay

Диета с ограничением времени приводит к уменьшению количества висцерального жира, а также способствует снижению веса в целом. К такому выводу пришли ученые, исследование которых было опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.

Специалисты призвали 162 человека соблюдать диету в течение трех месяцев. Так, 44 участника придерживались так называемой диеты с ограничением времени, 47 участников — низкоуглеводной диеты, остальные 44 человека — смешанной диеты.

Ученые попросили всех питаться строго в восьмичасовой промежуток времени: либо с восьми утра до четырех дня, либо с двенадцати дня до восьми вечера.

Через три месяца стало ясно, что все виды питания принесли свои плоды. Однако диета с ограничением времени помогла участникам не только сбросить вес, но и уменьшить количество висцерального жира, отмечается в исследовании.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила «полезные» продукты с высокой концентрацией сахара. По словам эксперта, стоит обратить внимание на малину, клубнику, чернику, яблоко и грушу. Приготовленные из них смузи будут содержать в себе клетчатку, которой не хватает в покупных осветленных соках.