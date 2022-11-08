В России выявили 4320 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в России выявили 4320 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» во вторник, 8 ноября.

За указанный период в стране зафиксировали 63 летальных исхода от COVID-19. При этом 1510 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 8123 человека, отмечается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что версия об искусственном происхождении коронавируса является наименее вероятной. Она подчеркнула, что не верит в подобное мнение, так как любой вирусолог понимает, что «контролировать такой вирус невозможно».

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что коронавирус будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека. Он отметил, что дальнейшей мутации будет подвержен только «омикрон»-штамм.