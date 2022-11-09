Главные новости к утру 9 ноября

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Украинские власти готовят диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции. Об этом написал в своей статье посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Состояние Илона Маска за последние полгода упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций компании, занимающейся производством электрокаров, случившихся на фоне покупки предпринимателем социальной сети Twitter. На фоне этого предприниматель продал акций Tesla на 4 миллиарда долларов.

Скончался заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров, некролог был опубликован на сайте Кубанского казачьего хора.

Депутаты парламента Луганской народной республики (ЛНР) до конца нынешнего года рассчитывают принять новую конституцию региона. Соответствующее заявление сделал спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении в ближайшем будущем встречи двусторонней комиссии по выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Облачная погода, местами небольшой дождь и туман ожидают жителей столичного региона в среду, 9 ноября. Об этом сообщается на сайте российского Гидрометцентра.