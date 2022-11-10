Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутата Костромской областной думы Мирзоева задержали после пожара в кафе «Полигон»

Степан Жирнов
Происшествия
Депутата Костромской областной думы Мирзоева задержали после пожара в кафе «Полигон»
Фото: er.ru

Депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева задержали по делу о пожаре в кафе «Полигон». Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

По предварительным данным, именно политический деятель является фактическим владельцем заведения. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщил Telegram-канал «112».

Позже в СК подтвердили задержание Ихтияра Мирзоева. Ему предъявили обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ночью 5 ноября. Пожар, возникший из-за использования пиротехники внутри клуба «Полигон» в Костроме, унес жизни 13 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого силовики задержали директора фирмы, организовавшего работу клуба, и предполагаемого поджигателя. В воскресенье, 6 ноября, директор был арестован.

Понедельник, 7 ноября, был объявлен траурным днем в память о погибших при пожаре. В тот же день суд арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге заведения.

Аресты Кафе Смерть Костромская область Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте