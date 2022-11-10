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Суд арестовал депутата Мирзоева

Степан Жирнов
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Суд арестовал депутата Мирзоева
Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный районный суд столицы арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 10 ноября.

Под стражей обвиняемый пробудет до 5 января 2023 года. Его обвиняют по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». За это ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Видео: Пресс-служба Басманного суда

Пожар, из-за которого судят депутата, произошел ночью 5 ноября. Возгорание, возникшее из-за использования пиротехники внутри клуба «Полигон» в Костроме, унесло жизни 13 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого силовики задержали директора фирмы, организовавшего работу клуба, и предполагаемого поджигателя. В воскресенье, 6 ноября, директор был арестован.

Понедельник, 7 ноября, был объявлен траурным днем в память о погибших при пожаре. В тот же день суд арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге заведения.

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