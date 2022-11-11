Главные новости к утру 11 ноября

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Стремление Запада активировать поставки вооружения Украине, использовать страну в качестве тарана против РФ дает российским властям основание уничтожить украинскую транспортную инфраструктуру. Такое мнение выразил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ожидать повышения заработной платы с 1 января 2023 года могут те работники, чей доход зависит от МРОТ, так как он увеличится с нового года. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Прекращение финансовой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов ознаменовало бы немедленную победу России. Об этом сообщил заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка.

Минторг США перестал считать экономику России рыночной. Уточняется, что это позволит США «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении РФ.

Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области.