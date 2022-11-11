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Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»

Евгений Жуков
Экономика
Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время «как никогда туманно».

В рамках данного мероприятия она представила председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, который в марте покинул должность первого заместителя председателя ЦБ.

— Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

До этого Набиуллина рассказала, что сейчас делать заявления о выходе России из экономического кризиса неправильно, поскольку в этом вопросе много «неопределенности». По ее словам, существует риск «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике, а инфляционные ожидания в России не снижаются.

11 ноября глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в России в 2023 году может замедлиться инфляция и снизиться ключевая ставка ЦБ. Согласно прогнозу банкира, в 2023 году бюджет будет дефицитным, что должно привести ликвидность в норму.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Россия
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