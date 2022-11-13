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Главные новости к утру 13 ноября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 13 ноября
Фото: Вечерняя Москва

Демократы сохраняют контроль над верхней палатой американского Конгресса благодаря тому, что действующий сенатор от Демократической партии США Кэтрин Кортез Масто одерживает победу на промежуточных выборах в штате Невада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал обещание рассмотреть возможность встречи с российским визави Сергеем Лавровым. По словам украинского дипломата, первый шаг должна сделать именно Москва, тогда Киев ответит на это предложение.

Концерн «Калашников» назначен основным предприятием — координатором поставок боевой экипировки в Вооруженные силы РФ, эта мера необходима в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения российской армии — более 300 тысяч мобилизованных, заявил РИА Новости информированный источник.

Объединенные Арабские Эмираты на протяжении долгого времени пытались манипулировать политикой Соединенных Штатов с использованием как легальных, так и нелегальных методов. Этот вывод содержится в подготовленном американскими спецслужбами докладе, содержание которого приводит газета The Washington Post.

Облачная погода с прояснениями, а также местами небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в предстоящее воскресенье, 13 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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