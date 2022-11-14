Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов

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Датское агентство геоданных в понедельник, 14 ноября, дало разрешение оператору «Северного потока» Nord Stream AG приблизиться к зоне повреждения трубопроводов.

На текущий момент зафрахтованное компанией судно уже приступило к обследованию точек разрыва, однако продолжительность изучения будет зависеть от погодных условий в данном регионе, сообщили на официальном сайте Nord Stream AG.

До этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что власти Швеции сейчас не могут назвать ответственных за взрывы на «Северных потоках». По его словам, на текущий момент прокуратура и национальная служба разведки исходят из того, что речь идет о диверсии на газопроводах.

В ночь на 26 сентября специалисты зафиксировали падение давления на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

О том, что известно о теракте и как его могли осуществить, — в материале «Вечерней Москвы». Военный эксперт Владимир Гундаров уверен, что причиной взрыва на «Северных потоках» стала диверсия. По его мнению, со значительной долей вероятности к этому причастна Великобритания.