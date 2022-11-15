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Главные новости к утру 15 ноября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 15 ноября
Фото: Вечерняя Москва

На внутренней стороне 41-го километра МКАД столкнулись четыре машины. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел сообщил, что священника Захария отстранили от богослужений. Он уточнил в видеообращении, что Захарий был отстранен после того, как во время его служения прозвучала песня «Звон плывет, плывет над Россией».

Скончался советский и российский актер театра и кино Александр Сайко, ему было 73 года. Об этом сообщила на странице в социальной сети коллега артиста, член союза кинематографистов Алла Малкова. Одним из самых знаменитых фильмов, где снялся артист была лента «Раба любви».

Подростка в Йошкар-Оле насмерть задавили упавшие качели на детской площадке. Инцидент случился вечером в воскресенье, 13 ноября, на игровой площадке около Итальянского парка на Воскресенской набережной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский министр финансов Антон Силуанов приехали на заседание саммита G20 на Бали.

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