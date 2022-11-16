В Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в РФ

Фото: Pixabay

Палата депутатов парламента Чехии приняла во вторник, 15 ноября, резолюцию о «террористическом режиме» в России. Об этом сообщило Чешское ТВ.

— В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим, — говорится в документе.

Уточняется, что за резолюцию проголосовали 129 из 159 присутствовавших депутатов.

В документе осуждаются «атаки России на гражданское население Украины» и на объекты энергетической инфраструктуры, а также референдумы о присоединении к РФ четырех новых регионов.

13 октября парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, согласно которой политические российские партии обвиняются в «пособничестве терроризму». Документ одобрили 99 депутатов ПАСЕ, при этом один парламентарий воздержался.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он подчеркнул, что в случае повторения террористических действий на территории РФ ответы будут жесткими.